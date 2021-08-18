Талибы открыли огонь по протестующим в провинции Нангархар

Члены движения "Талибан" (террористическая организация, запрещённая в РФ) открыли огонь по протестующим в провинции Нангархар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное население.

Протестующие вышли на улицы в поддержку афганского флага. В результате инцидента два человека погибли и 10 были ранены.

Напомним, что 15 августа стало известно, что талибам сдался Кабул – столица Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Вечером 15 августа в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена.

После этого заявления тысячи жителей Афганистана пытаются покинуть страну.