Часть россиян вынуждены брать отпуск, чтобы подготовить ребёнка к школе

Среди работающих родителей школьников 9% вынуждены брать отпуск на работе, чтобы подготовить ребёнка к школе. Об этом сказано в исследовании портала "Зарплата.ру".

Отмечается, что женщины делают это гораздо чаще мужчин – 84% против 16%.

Большинство респондентов – 72% – отдают предпочтение классическим магазинам и торговым центрам, а не онлайн-покупкам. При этом 68% родителей предпочитают посещать магазины вместе с детьми, а 32% выбирают всё самостоятельно.

Заранее делают покупки 28% родителей, за одну-две недели до начала учебного года – 65%, а 7% приобретают всё ближе к середине сентября.

Ранее корреспондент amic.ru Мария Лаврищева поговорила с барнаульцами и выяснила, сколько денег они тратят на сборы школьников и как умудряются экономить.