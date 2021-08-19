Достойный конкурент: чем хорош российский процессор "Байкал-М"

Те, кто использует компьютер не только для веб-серфинга и работы с офисными приложениями, знают, как важен производительный, мощный и надёжный процессор. И несмотря на распространённую скептичность к технике отечественного производства, многие уже оценили российский процессор "Байкал-М".
По мнению независимых экспертов, модель является достойным соперником для процессоров бюджетного уровня от зарубежных брендов, включая Intel. В "Байкал-М" интегрированы передовые технологии и лучшие наработки компании "Байкал" за время ее существования на российском рынке.
Процессор отличается энергоэффективностью и наличием обширного количества сетевых интерфейсов. Устройство может использоваться в роли ключевого компонента компьютерной системы, выполняя обработку, прием и хранение данных. Оборудование уже применяют в следующих сферах деятельности:
- офисные помещения;
- автоматизация и управление постройками;
- сфера безопасности;
- рабочие станции.
В сравнении с моделями Intel Atom E3940 и Intel Core i3 – 7300T, Baikal-M показывает достаточно неплохие результаты. При этом процессор немного слабее в плане операций с кэшами и памятью, а также при обработке скриптов. Но по общим показателям производительности устройство не уступает конкурентам, а иногда и превосходит их.
Стоимость модели "Байкал-М" на российском рынке начинается от 250 долларов. Плата с интегрированным чипом обойдется дороже – в 500 долларов.
Комментарии
Более 18000 рублей за 8-и поточный процессор с частотой ядер в 750 МГц? Серьезно?!
У китайцев сейчас за эти деньги можно взять бэушный 36 поточный серверный XEON с частотой ядер 3 ГГц.
Вы что 250 долларов или 18000 рублей за процессор который устарел 10 лет назад и стоит его аналог в два раза дешевле. И еще за материнку 18000 рублей. Это просто осваивание денег в пустоту.
amd ryzen приобрел-два года нарадоваться не могу
Правильнее сказать, может соперничать с самыми слабыми процессорами Intel.
Цена, конечно, завышена. Если бы стоили в три раза дешевле, то был бы прок
Да..но нет
19.08.2021 12:18
АБОРИГЕН
Более 18000 рублей за 8-и поточный процессор с частотой ядер в 750 МГц? Серьезно?!
Там не частота главное, а другая архитектура и огромный выигрыш в скорости обработки за счет качественного распределения потоков. Если полный чайник в этом деле, то хоть бы промолчал для приличия.
19.08.2021 12:49
- гость -
Никакая архитектура не отменит того простого факта что там всего лишь 8 потоков против 36. Тебе даже по-русски пояснили что он если и может конкурировать то только с зарубежными аналогами бюджетного уровня. Так что последуй собственному совету чайник, промолчи.
На али экспресс процессор Intel® Xeon® E5-2699 v3 сейчас стоит дешевле, а это даже сегодня параметры далеко не бюджетного уровня.
И где же производится этот "российский" процессор?
Ётофон уже во всю нагибает Айфоны.
Настало время Байкала.
Восстание машин неизбежно!
Ядра английские Cortex A57 производства АRM, видео тоже ARMовское Mali-T628. Отпечатано и собрано на фабрике Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Судя по аватарке у тебя Конрад Аденауэр кумир, так вот он в свое время призвал немцев покупать немецкие товары не взирая на то что они зачастую дороже и менее качественные импортных, мотивируя тем, что по другому немецкую экономику поднять из военной разрухи не получится. Ты же от "избытка" уму обгаживаешь все отечественное, как тебя понимать Бориска?
19.08.2021 13:00
АБОРИГЕН
На али экспресс процессор Intel® Xeon® E5-2699 v3 сейчас стоит дешевле, а это даже сегодня параметры далеко не бюджетного уровня.
Можешь покупать б/у-шный Xeon на Али, которые надежно работают(новые) всего около 3-х лет, а дальше наступают траблы от перегрева. Перегревов он не любит.
Очередной пиар. Инфо для ваты перед выборами, больше никак не надо это воспринимать.
Интел 22 нм выпускал в 2009 году.
На сайте Байкала честно говорится сто само изготовление чипов в Тайване TSMC.
Но несведущий мозг может оказать впечатление. как обычно результатов ноль. пиар на миллион.
19.08.2021 13:18
Fkt
На сайте Байкала честно говорится сто само изготовление чипов в Тайване TSMC.
США тоже производят чипы в Тайванях, и?
США тоже производят чипы в Тайванях, и?-----------------Это ДРУГОЕ.
Это ДРУГОЕ.
+100500. как можно не видеть разницу? совсем зашоренный что ли?
19.08.2021 13:14
Аборигену Бориске
Судя по тому по чему ты судишь, ты недалекого ума, мой незамысловатый гадливый друг. Достаточно того, что я езжу на машине отечественного производства и не потому что у меня нет денег на что-то другое импортное. Вот так и понимай.
19.08.2021 13:16
- гость -
Так не перегревай. От перегрева знаешь ли любому процу не очень.
Да ты просто голодранец,не?
19.08.2021 13:23
АБОРИГЕН
Так не перегревай. От перегрева знаешь ли любому процу не очень.
Бггг, и объемные вычисления делать на счетах.
Особенно кощунственно это новость выглядит, в одной ленте с новостями от Бостон Динамика
19.08.2021 13:32
- гость -
Новость за 2015 год.
"Российская компания поставила в крупнейший медицинский университет Японии своих роботов-симуляторов, при помощи которых японские студенты будут обучаться хирургическим операциям. Особенно приятен тот факт, что 95% комплектующих, которые использует при производстве своих роботов расположенная в Казани компания «Эйдос-Медицина», являются отечественными."
Это просто смешно!
А я даже не знаю скольки поточный у меня процессор и с какими он может соперничать, при этом сам-то процессор конкурентов тупо не видит, это же можно только в сравнении понять.
И потом он очень старенький, 7 лет как-никак, но пока пашет.
19.08.2021 13:27
Аборигену-Бориске
Ну вот видишь. О чем и речь. Весьма ты недалёкий.
19.08.2021 13:29
- гость -
Ты тоже дурачок? Систему охлаждения нормальную не пробовал использовать или мамка только на проц. денег дала?
АБОРИГЕН с упорством доказывает, что российские капиталисты ничего путного сделать не могут, даже используя давнишние советские разработки.
АБОРИГЕН с упорством доказывает, что российские капиталисты ничего путного сделать не могут, даже используя давнишние советские разработки.
Тут все просто - если ты приводишь в пример менее мощные и более дорогие процессоры импортного производства, то считаем дурачком Гешу, если не приводишь - то тебя