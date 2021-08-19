Достойный конкурент: чем хорош российский процессор "Байкал-М"

Те, кто использует компьютер не только для веб-серфинга и работы с офисными приложениями, знают, как важен производительный, мощный и надёжный процессор. И несмотря на распространённую скептичность к технике отечественного производства, многие уже оценили российский процессор "Байкал-М".

По мнению независимых экспертов, модель является достойным соперником для процессоров бюджетного уровня от зарубежных брендов, включая Intel. В "Байкал-М" интегрированы передовые технологии и лучшие наработки компании "Байкал" за время ее существования на российском рынке.

Процессор отличается энергоэффективностью и наличием обширного количества сетевых интерфейсов. Устройство может использоваться в роли ключевого компонента компьютерной системы, выполняя обработку, прием и хранение данных. Оборудование уже применяют в следующих сферах деятельности:

офисные помещения;

автоматизация и управление постройками;

сфера безопасности;

рабочие станции.

В сравнении с моделями Intel Atom E3940 и Intel Core i3 – 7300T, Baikal-M показывает достаточно неплохие результаты. При этом процессор немного слабее в плане операций с кэшами и памятью, а также при обработке скриптов. Но по общим показателям производительности устройство не уступает конкурентам, а иногда и превосходит их.

Стоимость модели "Байкал-М" на российском рынке начинается от 250 долларов. Плата с интегрированным чипом обойдется дороже – в 500 долларов.