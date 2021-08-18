В Алтайском крае утвердили проект Стратегии цифровой трансформации

18 августа на заседании в правительстве Алтайского края был представлен проект Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Стратегия состоит из 11 отраслевых блоков: "Образование и наука", "Здравоохранение", "Развитие городской среды", "Транспорт и логистика", "Государственное управление", "Сельское хозяйство", "Социальная сфера", "Экология и природопользование", "Промышленность", "Строительство", "Энергетическая инфраструктура". Блоки включают в себя описание существующих проблем и вызовов, а также цифровые проекты федерального и регионального уровня, внедрение которых поможет их преодолеть.

Представители профильных ведомств во время заседания рассказали об основных целях, которые позволит решить каждый из этих блоков.

"У нас будут вовлечены органы местного самоуправления. Степень их готовности разная от муниципалитета к муниципалитету. Прошу внимания всех руководителей к тому, как стратегия будет реализовываться. При необходимости надо подтягивать отстающих. Вопрос цифровой зрелости – это вопрос зрелости всех участников процессов социального и экономического развития, системы госуправления и муниципального управления. Созреть для этой работы мы должны все", – подвёл итоги заседания Виктор Томенко.