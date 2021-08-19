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Стало известно, что ждёт опального "яблочника" Виктора Рау на выборах в АКЗС

, ИА "Амител"
Скорее всего, его регистрацию отменят из-за причастности к экстремистской организации
Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Кандидат в Госдуму по Барнаульскому округу от партии "Яблоко" Виктор Рау, чьё участие в кампании поставил под сомнение суд, может быть исключён ещё из одной предвыборной гонки – в Алтайское Заксобрание. Эту информацию amic.ru подтвердила председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Если решение суда вступит в законную силу, регистрация Рау будет аннулирована автоматически.

17 августа Алтайский краевой суд удовлетворил иск справоросса Александра Молотова и отменил регистрацию на думских выборах представителя "Яблока" Виктора Рау. Причиной стало то, что Рау является сторонником движения "Штабы Навального", а в России эта организация признана экстремистской. У Рау есть время до конца недели, чтобы обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Ранее "яблочник" говорил, что намерен обратиться в пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск). Скорее всего, решение будет вынесено уже на следующей неделе. "Обычно срок рассмотрения очень быстрый – как правило, в течение пяти дней с момента поступления материалов. Это сложившаяся практика для дел, связанных с выборной кампанией", – рассказала Ирина Акимова.

В случае если решение Краевого суда останется неизменным, Рау будет автоматически исключён и из списков на выборах в АКЗС. В региональный парламент он баллотируется по одномандатному округу № 27.

"Факт причастности к экстремистской организации лишает пассивного избирательного права – то есть возможности быть избранным в представительные органы власти. При этом неважно, в выборах какого уровня участвует кандидат – будь то федеральные, региональные или муниципальные", – пояснила председатель КИК.

Отметим, что выбытие Виктора Рау (возможное) из предвыборных списков в АКЗС – не единственная потеря "яблочников". Ранее они лишились двух кандидатов, внесённых в партсписок. Поводом для санкций стало то, что Алексей Кексель "забыл" указать членство в "Единой России", а Николай Усов – судимость.

Есть выбывшие после регистрации и у других партий. Так, коммунисты, скорее всего, останутся без одномандатника по третьему округу в АКЗС. Представляющий КПРФ Павел Петряшев, депутат Яготинского сельсовета, при регистрации указал в биографической справке целый букет статей УК. Среди них – кража (причём как при Советском Союзе, так и в современной России), "хищение государственного или общественного имущества, совершённое путем кражи", а также "приготовление к преступлению и покушение на преступление". Но как показала дополнительная проверка, это были далеко не все судимости кандидата. Уточнив данные у правоохранителей, избирком обратился в суд и аннулировал регистрацию Петряшева.

"Решение вынесено несколько дней назад, у кандидата есть право на обжалование, но ситуация абсолютно прозрачная, вряд ли здесь что-то изменится", – прокомментировала Ирина Акимова.

По её словам, такие прецеденты уже встречались ранее в этом предвыборном сезоне, комиссия неоднократно исключала претендентов ещё до этапа регистрации списка кандидатов, в основном из-за скрытой судимости. "Конечно, по сравнению с прошлой кампанией 2016 года таких эпизодов стало меньше, но тем не менее они ещё встречаются", – сообщила глава крайизбиркома.

Последний пример – кандидат от партии "Коммунисты России" Дмитрий Лях. Изначально его внесли в краевой партсписок на выборах в АКЗС. В итоге список зарегистрировали, но Ляху места в нём не нашлось. По итогам проверки выяснилось, что у кандидата есть скрытая судимость по особо тяжкой статье. В 2010 году его осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также грабёж. В итоге Лях получил девять лет пять месяцев лишения свободы. Однако этот факт из своей биографии он утаил от избиркома.

Напомним, всего на выборы в АКЗС зарегистрировали шесть партий, суммарно по спискам они заявили 696 кандидатов. Кроме того, по 34 одномандатным округам за места в Заксобрании поборются 157 человек. Жеребьёвка, где партии распределят по номерам в избирательном бюллетене, пройдёт 19 августа. В выборах в региональный парламент участвуют "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко" и "Коммунисты России".

Голосование пройдёт с 17 по 19 сентября.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

19.08.2021 09:03
гость

целый букет статей УК

..., какие-то бандиты во власть идут

19.08.2021 09:09
- гость -

Молотов всеми силами сейчас показывает, что за него тоже голосовать не стоит

19.08.2021 09:12
- гость -

Александр Молотов, депутат парламента края, заявил о доходе в 2,868 млн рублей, на его 19 счетах лежит 712 тыс. У него есть недвижимость в другом регионе России – доли в земельном участке и доме в Краснодарском крае, а также нежилое помещение и машино-место там же.
Езжал бы из АК куда подальше

19.08.2021 09:22
гость

на его 19 счетах лежит 712 тыс

Яблоко представляет бизнес, для них это какие-то копейки

19.08.2021 09:24
- гость -

По Барнаульскому округу также выдвигается Бессарабов Даниил. Они вместе с Молотовым являются учредителями Центра правотворчества. Все они из одной шайки, только по разным партиям разбежались...

19.08.2021 09:26
- гость -


19.08.2021 09:24
- гость -
Ну и правильно, нельзя все яйца в одной корзине хранить....

19.08.2021 09:44
- гость -

В Техасе побеждают только техасцы...

19.08.2021 10:52
М

Как я уже говорил, время откровенных прозападников уходит, наступает время псевдопатриотов, типа Бутиной, Прилепина и т.д.. И здесь нужна более тонкая работа, более гибкая, более интеллектуальная. Кандидатам нужно уметь оказаться в новом тренде, поймать волну.

19.08.2021 11:10
- гость -

Поделом

19.08.2021 12:39
Fkt

Честных людей не пускают в путинскую систему.

19.08.2021 12:40
Fkt

Выдайте Молотовы 30 серебряников.

19.08.2021 12:50
гость

типа Бутиной, Прилепина

Ну это уж слишком разные люди. И партии разные и взгляды не полностью совпадают. Патриотизм у Бутиной тоже есть, но он далек от патриотизма Прилепина. Она сидела по обвинению за деятельность в интересах России, а он за это на войне был, ему бандеровцы смертный приговор вынесли. Схожесть есть, но уровень разный. И партия Прилепина в разы социальней, он предлагает снижение пенсионного возраста, налог на роскошь и введение базового дохода. Бутиной это даже в голову прийти не может

19.08.2021 12:55
М

19.08.2021 12:39
Fkt
Коррупционная система управления построена в России как слом советских принципов управления произошёл до Путина. Как известно в 90е отдавали будущим олигархам целые отрасли. Распределением имущества а главное подбором кадров и еще главнее формированием кадрообразующих предприятий (ВШЭ, РЭШ и пр. ) занимались американцы и гейропейцы.
Путин практически в одиночку восстанавливает суверенитет во всех областях. Делает ставку на неравнодушных и неангажированных граждан из ОНФ, для подростков (наше будущее) строит Сириусы, поддерживает волонтеров.
Однажды в 2012м Путин назначил простого рабочего полпредом в Уральском федеральном округе. Что из этого получилось? Ничего. Заклевали. Поэтому тут нужен системный последовательный подход. Разрушить быстро, строить долго.

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