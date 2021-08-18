Сотрудник одного из предприятий на Алтае напился и насмерть забил сторожа

Следователи предъявили обвинение 45-летнему мужчине из Заринского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

"9 августа 2021 года обвиняемый, являясь сотрудником одного из обществ с ограниченной ответственностью, поехал в Заринский район, чтобы привезти продукты для сторожа предприятия. По дороге мужчина распивал спиртные напитки и на место прибыл в состоянии сильного алкогольного опьянения", – сказано в сообщении.

В сторожевом вагончике между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник избил 62-летнего мужчину, причинив множественные травмы, в том числе перелом шейного отдела позвоночника.

Место происшествия обвиняемый покинул и после задержания отрицал свою причастность к содеянному, утверждая, что сторож уже не подавал признаков жизни, когда он приехал к нему с продуктами.

Следователи установили его причастность к убийству. Расследование уголовного дела продолжается.