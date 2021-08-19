Почти 10 тысяч жителей Барнаула останутся без горячей воды 19 августа

19 августа 9832 жителям Индустриального района Барнаула на 12 часов отключат горячую воду. В этой время СГК проведёт замену задвижки на тепловой сети диаметром 300 мм.
Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании, для проведения плановых работ воду отключат с 09:00 до 21:00. Под ограничение попадают 29 многоквартирных домов, два детских сада и одна школа.
Работы затронут следующие дома:
- улица Шумакова: № 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 47б, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 58а, 60, 60в, 62, 64, 66, 68;
- улица Балтийская: № 43, 45а, 49, 53, 55, 59, 61;
- проезд Северный Власихинский: № 34, 40, 43, 45а, 49, 54, 58, 60, 62;
Комментарии
где список домов
Напишите сколько домов до сих пор без воды , после отключений!!!
спасиб за список