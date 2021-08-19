Почти 10 тысяч жителей Барнаула останутся без горячей воды 19 августа

19 августа 9832 жителям Индустриального района Барнаула на 12 часов отключат горячую воду. В этой время СГК проведёт замену задвижки на тепловой сети диаметром 300 мм.

Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании, для проведения плановых работ воду отключат с 09:00 до 21:00. Под ограничение попадают 29 многоквартирных домов, два детских сада и одна школа.

Работы затронут следующие дома: