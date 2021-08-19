Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полёта в Астраханской области. Как сообщает РИА Новости, лётчик погиб на месте.

"Самолёт упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полёт выполнялся без боекомплекта", – отметили в пресс-службе Южного военного округа.

Как сообщает РЕН ТВ, падение произошло практически сразу после взлёта. Разбившийся истребитель принадлежал учебной эскадрилье. Обычно во время учений этот самолёт использовали в качестве имитации противника для расчётов зенитных систем и истребителей.

Что именно стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно. По мнению заслуженного военного лётчика России Владимира Попова, трагедия могла произойти из-за сложных метеоусловий.

Напомним, что 17 августа произошло крушение Ил-112В во время тренировочного полёта у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту находились три члена экипажа: командир, лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Согласно видеозаписям, в полёте у самолёта загорелся двигатель, после чего он начал терять высоту, перевернулся и рухнул. Следователи рассматривают две версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.