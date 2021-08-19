Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полёта в Астраханской области. Как сообщает РИА Новости, лётчик погиб на месте.
"Самолёт упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полёт выполнялся без боекомплекта", – отметили в пресс-службе Южного военного округа.
Как сообщает РЕН ТВ, падение произошло практически сразу после взлёта. Разбившийся истребитель принадлежал учебной эскадрилье. Обычно во время учений этот самолёт использовали в качестве имитации противника для расчётов зенитных систем и истребителей.
Что именно стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно. По мнению заслуженного военного лётчика России Владимира Попова, трагедия могла произойти из-за сложных метеоусловий.
Напомним, что 17 августа произошло крушение Ил-112В во время тренировочного полёта у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту находились три члена экипажа: командир, лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.
Согласно видеозаписям, в полёте у самолёта загорелся двигатель, после чего он начал терять высоту, перевернулся и рухнул. Следователи рассматривают две версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.
Комментарии
Соболезнования родным. Истребитель все погодный. О чем Вы. Говорите часто.
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение
Как то часто
"трагедия могла произойти из-за сложных метеоусловий"... но управлял то самолетом военный летчик и думаю, что у него опыт пилотирования был очень хороший, раз разрешили вылет в данном случае...
Разбившийся истребитель принадлежал учебной эскадрилье.
Кто там за штурвалом то был?
Чем выдумывать без пилотный автомобиль не дешевле оборудовать самолеты
В Астраханской области жара и без осадков. Как могла помешать погода? Скорее перемудрил с элементами при взлёте.
Объясните мне плиз почему так???
Испытания в кубинке нового самолета л-112В проводили над жилым массивом, и пока летчики уводили самолет от жилья, погибли сами, трое!!!!
Кому надо ноги выдернуть чтобы испытания над жилым массивом не проводили???
Почему в данном случае летчик не бросил самолет а погиб???
в нашей стране высоченная смертность, а к людским жизням такое пренебрежение.
люди очнитесь!!!
19.08.2021 09:47
ОХ
Почему в данном случае летчик не бросил самолет а погиб???
Потому что в транспортниках не предусмотрены системы катапультирования и потому что для летчика-испытателя главное посадить самолет, чтобы выявить причину произошедшего.
Зачем столько людей и техники гробить
Если „Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“
Если гражданская авиация за счет интеграции с мировой отраслью и поддержанием определенного уровня безопасности благодаря высоким мировым стандартам, ещё как то барахтается, то военная авиация судя по всему окончательно деградировала сварившись в собственном соку. Самостоятельно, самодостаточно и не зависимо так сказать.
Летчику вечного полета.
19.08.2021 10:53
АБОРИГЕН
то военная авиация судя по всему окончательно деградировала
То-то весь мир восхищается российской военной авиацией. На Максе-2021 было продано 175 российских самолетов. Аборигену лишь бы пукнуть.
Боевая машина разрушилась - трагедия, да, но для налогоплательщиков, на Урале железа много, построят новый. А вот погиб летчик - бесценный кадр, человеческий ресурс - вот это катастрофа! Исчез квалифицированный пилот, коих и так по пальцам пересчитать. Кто придет ему на смену, такой же ас, или просто человек с дипломом?
человеку доверили самолет, он сам погиб и машину разбил. давайте дождемся результатов расследования, прежде чем хвалить или ругать его
19.08.2021 11:17
- гость -
Когда то весь мир и совком восхищался, да только что с того?