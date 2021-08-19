Новый смартфон в обмен на старый: "Билайн" запустил выгодную акцию для клиентов

В "Билайне" стартовала новая акция: клиенты могут сдать старый телефон, смартфон, планшет или роутер и получить скидку при покупке смартфона и услуги связи в подарок. Акцию проводят в офисах оператора и собственном интернет-магазине на условиях самовывоза.

В рамках этого предложения можно купить разные смартфоны – от бюджетных до флагманов. Например, Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi 9A могут стать надёжным помощником для студентов. Также в акции участвуют флагманы Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra. Полный список представлен на сайте "Билайна".

Принять участие в акции можно двумя способами:

Клиент может сдать в трейд-ин любое бывшее в употреблении устройство низкого качества (в том числе не входящее в список принимаемого оборудования) и получить фиксированную скидку на покупку нового смартфона и опцию "Рубли на связь по акции" в подарок. Клиент может сдать технику из списка принимаемого оборудования и получить возможность купить новый смартфон с индивидуальной скидкой и опцию "Рубли на связь по акции" в подарок.

Акция проводится с 11 августа 2021 года по 19 сентября 2021 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, её ограничениях, моделях и тарифах, доступна на сайте.