Мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне ипотечного бума

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, сыграв на ипотечном буме. Злоумышленники создают поддельные сайты, с помощью которых предлагают оформить документы, а после воруют деньги с банковских карт. Об этом РИА Новости рассказал директор блока экспертных сервисов BLIZONE Евгений Волошин.

"Схема устроена крайне просто: жертва заходит на сайт, который очень похож на портал госуслуг, вводит адрес нужного участка, далее происходит "поиск запрашиваемого объекта в нужной базе", затем пользователю предлагается совершить оплату через электронный кошелёк, а выписки должны прийти жертве на почту", – описал способ эксперт.

Сотрудники сервиса обнаружили уже более 230 поддельных сайтов, которые мимикрируют под органы государственной власти. По данным компании, стоимость услуг варьируется от 125 рублей до 14 тысяч, а дизайн сайта выполняется под стилистику портала "Госуслуги".

Чтобы не стать жертвой мошенников Волошин посоветовал соблюдать осторожность: проверять наличие префикса HTTPS в адресной строке браузера, обращать внимание на наличие орфографических ошибок и внимательно переходить по ссылкам из контекстной рекламы – нередко злоумышленники покупают места в верхних строчках поисковой выдачи.