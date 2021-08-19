Бесплатная учёба и гарантия трудоустройства. В АлтГТУ втрое выросло количество "целевиков"

Количество поступающих по целевому набору в АлтГТУ выросло почти втрое. Как рассказал секретарь приёмной комиссии АлтГТУ Павел Черданцев, в этом году зачислено 49 человек, в прошлом было 17.

"Целевое обучение предпочли абитуриенты, которые по результатам ЕГЭ могли претендовать на бюджет по общему конкурсу. Однако материальная помощь работодателя, гарантированное трудоустройство на предприятии стали ключевыми для выбора пути зачисления. Этот выбор нынешние выпускники школ сделали осознанно", – добавил Павел Черданцев.

Как отмечают в приёмной комиссии, в выпускниках АлтГТУ заинтересованы ИСК "Союз", АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор", АО "Алтайвагон", ООО УК "Алтайский завод прецизионных изделий", ПАО "Россети Сибирь". Большой интерес к целевому обучению своих будущих специалистов проявили и предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли из Хабарского, Алтайского и Павловского районов края, а также из Республики Алтай.

По направлениям магистратуры также идёт целевой приём. Есть заказы от предприятий, работающих в сфере строительства, энергетики, машиностроения, IT.

Напомним, целевое обучение даёт абитуриенту возможность бесплатно учиться в вузе или колледже, если на учёбу его направляет конкретное предприятие или организация. Гарантом целевого обучения является договор, который заключают орган госвласти региона, работодатель и абитуриент.

В качестве заказчика могут выступать органы госвласти, муниципальные структуры, министерства и ведомства. В случае если работодатель является юрлицом или ИП, заключается трёхсторонний договор, в котором организация должна заручиться поддержкой заказчика, то есть органа госвласти или местного самоуправления.

"Целевик", получивший диплом, должен отработать в компании, направившей его на учёбу, не менее трёх лет.