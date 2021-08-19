Четверг, 19 Август, 20:26

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,46
€ 86,12
22°


6312185 +23508
Обь
117см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Бесплатная учёба и гарантия трудоустройства. В АлтГТУ втрое выросло количество "целевиков"

, ИА "Амител"
Региональные предприятия поддерживают целевое обучение поступающих в АлтГТУ

Количество поступающих по целевому набору в АлтГТУ выросло почти втрое. Как рассказал секретарь приёмной комиссии АлтГТУ Павел Черданцев, в этом году зачислено 49 человек, в прошлом было 17. 

"Целевое обучение предпочли абитуриенты, которые по результатам ЕГЭ могли претендовать на бюджет по общему конкурсу. Однако материальная помощь работодателя, гарантированное трудоустройство на предприятии стали ключевыми для выбора пути зачисления. Этот выбор нынешние выпускники школ сделали осознанно", – добавил Павел Черданцев.

Как отмечают в приёмной комиссии, в выпускниках АлтГТУ заинтересованы ИСК "Союз", АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор", АО "Алтайвагон", ООО УК "Алтайский завод прецизионных изделий", ПАО "Россети Сибирь". Большой интерес к целевому обучению своих будущих специалистов проявили и предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли из Хабарского, Алтайского и Павловского районов края, а также из Республики Алтай.

По направлениям магистратуры также идёт целевой приём. Есть заказы от предприятий, работающих в сфере строительства, энергетики, машиностроения, IT.

Напомним, целевое обучение даёт абитуриенту возможность бесплатно учиться в вузе или колледже, если на учёбу его направляет конкретное предприятие или организация. Гарантом целевого обучения является договор, который заключают орган госвласти региона, работодатель и абитуриент.

В качестве заказчика могут выступать органы госвласти, муниципальные структуры, министерства и ведомства. В случае если работодатель является юрлицом или ИП, заключается трёхсторонний договор, в котором организация должна заручиться поддержкой заказчика, то есть органа госвласти или местного самоуправления. 

"Целевик", получивший диплом, должен отработать в компании, направившей его на учёбу, не менее трёх лет.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
19:49
Половина алтайских учителей привились от коронавируса 0
19:01
Лицензия Министерства культуры: кому нужна и как её получить 0
18:51
Дорожные службы выехали на очистку улиц после сильного дождя в Барнауле 0
18:13
Двое школьников из Рубцовска заняли призовые места на всероссийском конкурсе "Поколение М" 0
17:52
Алтайские единороссы запустили сайт "Партия. Онлайн" 0
17:36
Барнаул превращается в Атлантиду. Как уходит под воду столица края 7
17:19
Точки притяжения. Глава Ростуризма полюбовалась на красоты барнаульского туркластера 0
17:05
"МегаФон" запустил сериал с участием Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева 1
16:49
Алтайское отделение Банка России возглавил новый управляющий 0
16:36
"Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Бангкок из-за ограничения полётов над Афганистаном 9
16:16
Великолепная шестёрка. Партии узнали свои номера в бюллетене по выборам депутатов АКЗС 5
16:07
Бесплатная учёба и гарантия трудоустройства. В АлтГТУ втрое выросло количество "целевиков" 0
15:52
Пенсионерка, пострадавшая при взрыве газа в Барнауле, скончалась в больнице 3
15:39
Российским водителям разрешили покупать полис ОСАГО без техосмотра 8
15:21
Алтайский край вошёл в лидеры по доле нелегальных сигарет на рынке 1
15:01
ЕР и кабмин разработали программу в сфере санитарной безопасности 0
14:53
Массовое ДТП с "перевёртышем" произошло в Барнауле 14
14:35
Мини-похолодание перед неделей жары. Какая погода будет на Алтае в конце августа 0
14:24
Чат-бот вместо звонков: клиенты Tele2 стали чаще пользоваться онлайн-площадками 0
14:09
"Это мой дом, мои стены". Алтаец раскритиковал туристов, изрисовавших скалы 38
13:57
Депутаты АКЗС спустя два года готовы принять Стратегию развития Алтайского края 4
13:36
Роспотребнадзор проверит проведение "ковидных" вечеринок в "Планете Q" в Барнауле 3
13:21
Девочек, пострадавших в ДТП с начальником ГИБДД в Алтайском крае, выписали из больницы 15
13:03
Скоро в школу: сеть салонов оптики "Спектр" дарит скидку 30% на оправы 0
12:54
Ещё 25 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае 0
12:38
Еще один медийный коммунист посетит Барнаул перед выборами 15
12:25
Мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне ипотечного бума 2
12:09
Достойный конкурент: чем хорош российский процессор "Байкал-М" 26
11:57
Директора базы на "Бирюзовой Катуни" осудят за гибель человека при пожаре в гостевом доме 6
11:45
Двуногая машина. Boston Dynamics показала роботов, занимающихся паркуром 5
11:26
Водитель на спорткаре сбил человека на пешеходном переходе в Алтайском крае 7
11:09
Новый смартфон в обмен на старый: "Билайн" запустил выгодную акцию для клиентов 0
10:56
Бывший работник криптофермы на барнаульской ТЭЦ-3 рассказал о её устройстве 45
10:40
Кемеровская сеть общепита заявила о своём выходе на алтайский рынок 10
10:27
Молочная река. Молоковоз перевернулся из-за ДТП неподалёку от Рубцовска 3
10:12
Алтайский край за полгода собрал на 20% больше налогов за счёт роста НДФЛ 8
09:52
МВД предложило упростить техосмотр автомобилей в России 23
09:35
Подполковник и лейтенант ФСБ погибли в ДТП с начальником ГИБДД в Алтайском крае 35
09:23
Лето, задержись: где отдохнуть в августе по сниженной цене 0
09:06
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области 16
08:53
Стало известно, что ждёт опального "яблочника" Виктора Рау на выборах в АКЗС 13
08:37
Почти 10 тысяч жителей Барнаула останутся без горячей воды 19 августа 3
08:21
До победного. "Подешевевший" ДК "Трансмаш" вновь пытаются продать в Барнауле 6
08:07
Как алтайская компания обеспечивает непрерывность и развитие энергосистем предприятий 0
08:04
Как перейти на электронный документооборот с БГЭС? Инфографика 0
07:49
Хорохордин против "Евразии". Как глава Республики Алтай запретил дорогу на Пекин строить 50
07:36
Что нельзя делать в Яблочный Спас и как правильно его отмечать? 4
07:16
Досрочно проголосовать на выборах в Госдуму и АКЗС смогут более 800 жителей края 0
07:09
Уходит эпоха. Как сносят знаменитый барнаульский клуб "Зебра" 6
06:58
Тельняшка – это модно: стильные девушки в полосатых рубашках 1
06:43
Когда Яблочный Спас в 2021 году и что ещё мы отмечаем в этот день 1
06:31
Три дня власти ГКЧП. Как 30 лет назад пережили августовский путч в Москве и на Алтае 38
06:17
Первые фотографии в истории. Какими они были 7
06:03
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 19 августа 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.