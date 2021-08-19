Проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года рассмотрят во втором чтении на сессии регионального Заксобрания 27 августа. В первом чтении документ приняли ещё в конце 2019 года, но начавшаяся затем пандемия и вызванный ею экономический кризис заставили неоднократно корректировать стратегию.

Документ прошёл все необходимые этапы обсуждения и согласования. Любой житель региона мог представить свои предложения через официальный сайт Алтайского края и сайт Минэкономразвития региона, сообщает пресс-служба АКЗС. Председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев отметил, что при подготовке Стратегии власти обеспечили максимальную открытость. Например, на заводе АТИ прошла сессия "Приоритеты развития промышленного комплекса Алтайского края до 2035 года", где приняли участие руководители ведущих промпредприятий региона, органов исполнительной и законодательной власти, науки, деловых и общественных объединений. Совместные предложения вошли в проект документа, пояснил Лунев.

Аналогичные обсуждения прошли по другим ключевым темам. Среди них – "Приоритеты развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края до 2035 года", "Приоритеты развития туристической отрасли", "Экспортный вектор Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Экспорт продукции АПК", "Пространственное развитие Алтайского края – 2035". Ведущие эксперты алтайских вузов провели научную экспертизу проекта Стратегии. Все поступившие предложения и замечания были учтены при доработке. Кроме того, документ согласован со всеми муниципальными образованиями.

В мае 2021 года Минэкономразвития России дало положительное заключение на проект стратегии. После принятия документа во втором чтении на сессии АКЗС власти приступят к разработке плана конкретных мероприятий для поэтапной реализации.

Напомним, что прошлую версию документа активно критиковали учёные. Так, кандидат экономических наук, доцент финуниверситета при правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг расценил принятую в ноябре 2019 года стратегию как достаточно "сырую". "Отсутствие внятной рабочей стратегии не позволит краю выйти из депрессивного состояния и решить большинство из существующих на сегодняшний день проблем. В ближайшее время (1-2 года) краевым властям придётся проделывать "работу над ошибками" или даже полностью менять данный документ", – был уверен учёный.