ЕР и кабмин разработали программу в сфере санитарной безопасности

"Для эффективной борьбы с возможными новыми инфекциями нужен единый алгоритм действий всех уровней власти и слаженное взаимодействие всех служб. Если для этого понадобятся необходимые законодательные изменения, депутаты от "Единой России" готовы с правительством их подготовить", – сказал он.

Новая программа включит несколько направлений – от обеспечения достаточного запаса средств индивидуальной защиты и эффективных тест-систем до создания в максимальное короткое время качественных вакцин. Разработка "Санитарного щита" будет идти по нескольким направлениям, рассказала, в свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова.

"Первое – своевременное и заблаговременное прогнозирование возможных эпидемий, ликвидация риска их завоза и распространения на территории страны. При этом очень важно, чтобы это происходило без закрытия границ. Мы предполагаем на всем внешнем периметре [установить] 241 пункт пропуска", – сообщила она.

Одновременно должна быть доступной быстрая диагностика инфекций для каждого жителя страны в любой её точке. Также необходимо развивать лабораторную сеть: в каждом городе с населением от 100 тысяч человек должна действовать своя лаборатория.

Зампред правительства отметила, что пандемия показала и необходимость подготовки медперсонала "другого качества". Речь идёт о специалистах, которые занимаются вопросами эпидемиологической безопасности. Также нужно дать ответ на большой запрос россиян на "информацию о безопасности среды обитания".

"Мы предлагаем сделать эту информацию понятной, доступной и сопроводить её рекомендациями по защите здоровья. Ещё одно важное направление, которое президент в послании обозначил как инновационное, – это научная составляющая: разработка тестов – за четыре дня, вакцин – за четыре месяца", – отметила Татьяна Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что в ближайшие годы на создание принципиально новой системы оказания медпомощи и выстраивания биологической безопасности будет направлено 30 млрд рублей. "Нам предстоит не только в рамках программы, но и в рамках закона о биологической безопасности, который подписал президент в конце прошлого года, переосмыслить ту работу, которая выстраивалась ранее. Мы должны быть готовы реагировать на потенциально новые угрозы", – отметила Татьяна Голикова.

При этом "Санитарный щит" не должен создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан, отметил Андрей Турчак. Он напомнил, что сейчас при въезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-тестов подряд. На пространстве Евразийского экономического союза, где активность россиян особенно интенсивна и важна, нужно обеспечить признание ПЦР-тестов, сданных в РФ, а также полученных на "Госуслугах" QR-кодов.

"Чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство ЕАЭС – имели бы уже признаваемый там QR-код. Готовы в случае вашей поддержки вместе с Роспотребнадзором выработать практические шаги по реализации данной инициативы", – сказал Андрей Турчак.

Предложение поддержала главный государственный санитарный врач Анна Попова. По её словам, программа "Санитарного щита" в целом будет способствовать укреплению сети государственных лабораторий, расширению доступности услуг для населения и формированию санитарной культуры.

"Пандемия очень ярко показала, что скорость распространения инфекции сегодня – это скорость движения авиалайнера. Мы должны понимать, как возникают угрозы и как мы можем предупредить их завоз внутрь страны. Для этого во всех пунктах пропуска мы делаем возможной экспресс-диагностику", – сообщила она.

Россия расширит сеть сотрудничающих лабораторий за пределами страны. Они сегодня есть в странах СНГ, в дальнем зарубежье. При этом важно обеспечить доступность лабораторных услуг для людей.

"Должна быть снижена стоимость и скорость получения результатов анализов. Усиление лабораторных мощностей позволит нам расшифровывать любую неизвестную инфекцию за 24 часа. Мы поставили задачу разрабатывать тест-системы на неизвестную инфекцию за четыре дня. Чем быстрее научимся распознавать, тем меньше будет возможностей для распространения инфекции", – подчеркнула Анна Попова.

О необходимости создания "щита" в сфере санитарной безопасности заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания. По его словам, в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, Россия должна быть готова в течение четырёх дней разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, после чего приступить к её массовому производству. Также предполагается создание информационного ресурса, где граждане смогут получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки.