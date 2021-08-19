Лицензия Министерства культуры: кому нужна и как её получить

В законе есть требования к реставрационным работам на памятниках исторического наследия. Так, лицензия Министерства культуры – основной документ для реставрационных и проектировочных операций. Без этой бумаги компанию не допустят к деятельности и тендерам.

Для каких задач нужна лицензия?

Лицензия министерства культуры необходима, если вы:

проводите реставрационные и ремонтные работы, включая воссоздание культурно-исторического наследия;

укрепляете подобные объекты;

делаете внутреннее или наружное окрашивание, проводите другие отделочные работы;

работаете с тем, что связано с системой освещения, конструктивными составляющими строений, крышей, а также поверхностями внутри и снаружи.

Часто сюда относятся работы с позолотой, декоративными частями, полотнами дверей. То есть это любые действия, которые направлены на изменение вида объекта.

Как получить лицензию?

К оформлению пакета документов предъявляют серьёзные требования. Основные сложности касаются руководителей и работников компании:

наличие в штате архитектора, инженера, технолога и прораба по мероприятиям реставрационного типа;

профессионалы обязаны иметь стаж не менее пяти лет по профильному образованию;

необходимо пройти специальные курсы, направленные на повышение уровня квалификации; доказательства знаний раз в пять лет;

в зависимости от разновидности мероприятий могут быть привлечены и прочие работники, квалификация которых имеет указание непосредственно на профиль реставратора.

Перед подачей документов также необходимо оплатить пошлину. Срок рассмотрения пакета бумаг может достигать сорока пяти дней. Кроме того, ведомство имеет возможность выполнить проверку и отклонить бумагу.

Чтобы облегчить процедуру оформления, стоит проконсультироваться с теми, кто имеет в этой области знания и опыт.