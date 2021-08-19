"МегаФон" запустил сериал с участием Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева

"Мегафон" представил многосерийный семейный блокбастер с участием Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева. Актёры будут играть напарников-спецагентов. Каждая серия представляет собой законченный эпизод и продвигает отдельный продукт "МегаФона".

"Новый подход к рекламе – создание сериала вместо традиционных форматов – станет очередным изменением, выделяющим наш бренд на рынке. Мы проанализировали потребности абонентов и выяснили, что важнейшими ценностями для них являются справедливость, надёжность и выгода. Эти ценности уже находят отражение в наших продуктах, в частности, в линейке #БезПереплат. Уверен, формат сериала точно передаст все преимущества "МегаФона", – говорит коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Главные герои – напарники-спецагенты – оказываются в различных ситуациях, близких каждому абоненту. В основе формата – традиционный тандем опытного и молодого напарников, которые вместе могут выйти из любой ситуации.

Брюс Уиллис, легенда мирового кино, немногословный и бескомпромиссный, символизирует надёжность и справедливость. Азамат Мусагалиев, один из самых популярных комиков и телеведущих в России, искренний, немного наивный, но находчивый, и умеет в каждой ситуации найти выгоду.

"В первой серии мы с Брюсом попадаем в сложную ситуацию: в результате шпионских интриг мы потерпели поражение, и только новое предложение от "МегаФона" помогает нам найти выход из ситуации. Впереди зрителей ждут новые серии, в которых моя находчивость и харизма Брюса не раз спасают мир", – отметил Азамат Мусагалиев.

Первый эпизод посвящён новому тарифу "МегаФона" – "Первый семейный", уникальному предложению, которое позволяет без абонентской платы общаться с близкими бесплатно и безлимитно при любом балансе. Режиссёром первого ролика стал Илья Найшуллер.

Герой Брюса Уиллиса в сериале создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов. Для создания героя использовали 34 тысячи кадров фильмов и видеоматериалов с участием Брюса Уиллиса.

"Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж. У меня отличный напарник, режиссёрская работа также на высоте. Получился мини-фильм в привычном мне жанре комедийного боевика. Нейросеть обучалась на контенте времён "Крепкого орешка" и "Пятого элемента", поэтому мой герой похож на образы тех лет. С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я мог общаться, работать и участвовать в съёмках", – говорит Брюс Уиллис.

В "МегаФоне" подчеркнули, что обновляя креативную подачу в рекламе, компания стремится отразить в ней наиболее актуальные ценности для своих абонентов.