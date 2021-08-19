Российским водителям разрешили покупать полис ОСАГО без техосмотра

Российские автовладельцы начиная с 29 августа смогут приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра. Соответствующие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центробанка.

"Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России. Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа", – говорится в обращении.

Как отмечает регулятор, это позволит упростить процесс заключения автостраховки и будет повышать доступность полиса.

Кроме того, теперь автовладельцы смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор, в том числе с возвратом страховой премии. Также теперь снят запрет на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.

Напомним, что ранее МВД России предложило упростить процедуру техосмотра автомобилей путём отказа от ряда обязательных проверок.