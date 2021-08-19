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Новости

Российским водителям разрешили покупать полис ОСАГО без техосмотра

, ИА "Амител"
Изменения вступят в силу с 29 августа
Фото: topspb.tv

Фото: topspb.tv

Российские автовладельцы начиная с 29 августа смогут приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра. Соответствующие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центробанка.

"Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России. Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа", – говорится в обращении.

Как отмечает регулятор, это позволит упростить процесс заключения автостраховки и будет повышать доступность полиса.

Кроме того, теперь автовладельцы смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор, в том числе с возвратом страховой премии. Также теперь снят запрет на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.

Напомним, что ранее МВД России предложило упростить процедуру техосмотра автомобилей путём отказа от ряда обязательных проверок.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.08.2021 15:50
- гость -

вот низкий вам поклон.. благодетели

19.08.2021 16:00
фома

точно благодетели, позволяют холопам аж 425 целковых в год экономить, 19 сентября мы 146% за вас будем голосовать

19.08.2021 16:02
- гость -

Я всё поняла. Страховки покупать будут больше, а выплатой ним будет меньше, так как без ТО нестраховой случай.

19.08.2021 16:08
- гость -

Вся суть в формулировках, как обычно. Так вроде-бы нормально звучит.
А по факту, страховые просто увеличить объем продаж пытаются.
Типа да на фига нам это техосмотр.
Ну и на отказах в выплатах бабла поднимут не хило 100%
Если из каждого угла кричат про телефонных мошенников и всё равно люди попадаются.
Тут ведь наоборот всё, сначала несколько дней вообще писали , что техосмотр отменили. И сейчас типа он не особо то и нужен, у скольких людей эта информация в голове осела

19.08.2021 16:14
- гость -

Друзья, не путайте, разрешили оформлять полис ОСАГО без ТО, но само ТО никто не отменял. ТО проходить все равно требуется!

19.08.2021 16:31
16:28 - гость -

не бушуй вояка
бывает сбоит система

19.08.2021 16:37
- гость -


19.08.2021 16:31
16:28 - гость -
Если система сбоит, значит надо руки оторвать по самые ого-го настройщикам этой системы!

19.08.2021 16:42
Тупак

Не расслабляйтесь, с 22 года штраф с камеры приходить будет, если ТО не пройдено,
2 000 р всяго то

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