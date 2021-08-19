Российским водителям разрешили покупать полис ОСАГО без техосмотра

Российские автовладельцы начиная с 29 августа смогут приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра. Соответствующие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центробанка.
"Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России. Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа", – говорится в обращении.
Как отмечает регулятор, это позволит упростить процесс заключения автостраховки и будет повышать доступность полиса.
Кроме того, теперь автовладельцы смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор, в том числе с возвратом страховой премии. Также теперь снят запрет на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.
Напомним, что ранее МВД России предложило упростить процедуру техосмотра автомобилей путём отказа от ряда обязательных проверок.
Комментарии
вот низкий вам поклон.. благодетели
точно благодетели, позволяют холопам аж 425 целковых в год экономить, 19 сентября мы 146% за вас будем голосовать
Я всё поняла. Страховки покупать будут больше, а выплатой ним будет меньше, так как без ТО нестраховой случай.
Вся суть в формулировках, как обычно. Так вроде-бы нормально звучит.
А по факту, страховые просто увеличить объем продаж пытаются.
Типа да на фига нам это техосмотр.
Ну и на отказах в выплатах бабла поднимут не хило 100%
Если из каждого угла кричат про телефонных мошенников и всё равно люди попадаются.
Тут ведь наоборот всё, сначала несколько дней вообще писали , что техосмотр отменили. И сейчас типа он не особо то и нужен, у скольких людей эта информация в голове осела
Друзья, не путайте, разрешили оформлять полис ОСАГО без ТО, но само ТО никто не отменял. ТО проходить все равно требуется!
не бушуй вояка
бывает сбоит система
19.08.2021 16:31
16:28 - гость -
Если система сбоит, значит надо руки оторвать по самые ого-го настройщикам этой системы!
Не расслабляйтесь, с 22 года штраф с камеры приходить будет, если ТО не пройдено,
2 000 р всяго то