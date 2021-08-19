"Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Бангкок из-за ограничения полётов над Афганистаном

Компания "Аэрофлот" отменила все рейсы из Москвы в Бангкок из-за ограничения пролётов через воздушное пространство над Афганистаном. Ранее управление гражданской авиации государства заявило, что перестало контролировать воздушное пространство страны и не может более обеспечить безопасность для транзитных рейсов.
"Действительно, "Аэрофлот" приостанавливает полёты в Бангкок из-за ограничений на полёты над Афганистаном", – цитирует ТАСС слова источника в компании.
Согласно сайту авиаперевозчика, сейчас продажа билетов из Москвы в Бангкок остановлена. Последний доступный для бронирования рейс – 21 августа, а на сентябрь и октябрь продажи закрыты.
Напомним, 15 августа стало известно, что талибам (запрещённая в России террористическая организация) сдался Кабул – столица Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
Вечером 15 августа в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена.
Комментарии
Через Беларусь можно.
А обогнуть никак?
Единственный маршрут из Москвы в Бангкок лежит через Афганистан. Без Афганистана никак?
Без Афганистана никак?
Это же нужно новую трассу прокладывать!. Щебень, бетон, асфальт. На сколько цена билета взлетит.
А что дружки лаврова талибы (запрещённая в России террористическая организация) - не такие уж и дружки оказались?
Щебень, бетон, асфальт в небе зачем?
Чтобы афганские единороссы и росгвардейцы за шасси не цеплялись
19.08.2021 17:07
- гость -
Для новых трасс нужно больше топлива, а расстояние там и так не маленькое. Если через Китай, то нужно пролетать через Гималаи.
19.08.2021 17:30
- гость -
Ну можно западнее — через Иран-Пакистан