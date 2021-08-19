"Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Бангкок из-за ограничения полётов над Афганистаном

Компания "Аэрофлот" отменила все рейсы из Москвы в Бангкок из-за ограничения пролётов через воздушное пространство над Афганистаном. Ранее управление гражданской авиации государства заявило, что перестало контролировать воздушное пространство страны и не может более обеспечить безопасность для транзитных рейсов.

"Действительно, "Аэрофлот" приостанавливает полёты в Бангкок из-за ограничений на полёты над Афганистаном", – цитирует ТАСС слова источника в компании.

Согласно сайту авиаперевозчика, сейчас продажа билетов из Москвы в Бангкок остановлена. Последний доступный для бронирования рейс – 21 августа, а на сентябрь и октябрь продажи закрыты.

Напомним, 15 августа стало известно, что талибам (запрещённая в России террористическая организация) сдался Кабул – столица Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Вечером 15 августа в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена.