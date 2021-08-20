В Барнауле пройдёт юбилейный чемпионат России по летнему биатлону

Десятый летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории "Мастерс" пройдёт в Барнауле с 19 по 21 августа 2021 года. На мероприятие уже подали заявки более 62 участников из десяти городов и восьми регионов страны.

В первый день соревнований пройдёт большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами. Во второй день спортсменов ждёт суперспринт с четырьмя огневыми рубежами. В завершающий день соревнований будет командная гонка. Участники, занявшие призовые места, получат награды и ценные призы.

Чемпионат России пройдёт на биатлонном комплексе по адресу: Барнаул, ул. Власихинская, 69л.

Организаторами выступили Министерство спорта Алтайского края, АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая", Барнаульский пивоваренный завод, Федерация биатлона Алтайского края.