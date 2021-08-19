Алтайское отделение Банка России возглавил новый управляющий

Андрей Иванов назначен на должность управляющего отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центробанка России, сказано на сайте Банка России. Ранее Иванов работал замуправляющего красноярским отделением.

Андрей Иванов родился в 1963 году в Барнауле. В 1985 году окончил Новосибирский электротехнический институт. В 1993 году завершил учёбу во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте по специальности "Экономика и управление производством". В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте по программе MBA "Банки" специализация: банковский менеджмент.

Стаж работы Иванова в Банке России – 28 лет, 26 из которых он работал на различных должностях в барнаульском отделении. До назначения на должность управляющего прошёл путь от экономиста второй категории отдела по организации работы с коммерческими банками до заместителя управляющего.