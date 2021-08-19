Алтайские единороссы запустили сайт "Партия. Онлайн"

Алтайское реготделение "Единой России" совместно с региональным штабом общественной поддержки партии запустило новый информационный ресурс https://партия.онлайн. Об этом информирует пресс-служба ЕР.

Главная идея проекта – использование возможностей интерактивных и цифровых средств "для содержательного разговора с жителями о важнейших для партии и края событиях". На главной странице сайта можно внести свои предложения в "Народную программу" или почитать партийные новости.

Кроме того, на сайте собраны материалы о руководстве "Единой России" в регионе, действующих депутатах и кандидатах в депутаты Госдумы и Алтайского Заксобрания. Выбрав в меню кнопку "Обращение к кандидату", можно найти кандидата от партии, баллотирующегося по вашему избирательному округу и задать ему вопрос, либо написать наказ избирателя.

Также пользователям стала доступна информация об итогах работы ЕР в регионе. С ними можно ознакомиться, выбрав в меню раздел "Отчёт партии". Стоит обратить внимание на интерактивный раздел для подачи обращений в региональную общественную приёмную. Заполнив небольшую анкету, можно задать интересующий вопрос сотрудникам или депутатам, после чего получить ответ на электронную почту или телефон.