А если помечтать? "ИКЕА" может открыть в Барнауле магазин мини-формата

Компания "ИКЕА" планирует открыть в десяти городах России магазины мини-формата. Пока шведский ретейлер не определился с площадками: как сообщили amic.ru в пресс-службе "ИКЕА", группа только ведёт переговоры с арендодателями. Однако алтайские эксперты не исключают, что одним из городов, где появится новый формат, может стать Барнаул.
"Поживём – увидим"
В начале июля 2021 года "ИКЕА" заявила, что Россия станет одной из первых стран, в которой ретейлер протестирует формат магазинов площадью от 30 до 75 квадратных метров. Как отмечает пресс-служба компании, в новых точках продаж сотрудники будут помогать покупателям сориентироваться в ассортименте товара и оформить покупку онлайн. Забрать купленный товар можно будет из пунктов выдачи, которые появятся рядом.
"Новые точки продаж – это гибрид онлайн и офлайн-магазина "ИКЕА", с помощью которого мы предоставляем клиентам новый канал для совершения покупок", – отметил генеральный директор розничной сети и директор по устойчивому развитию "ИКЕА" в России Понтус Эрнтелл.
Уже известно, что представители компании встречались с властями Удмуртии и Саратовской области, обсуждали варианты развития "ИКЕА" в этих регионах. Расположение остальных площадок пока обсуждается.
В пресс-службе компании amic.ru пояснили: сейчас шведский ретейлер ищет подходящие площади для нового формата. Какие города рассматривает "ИКЕА", не сообщили. Однако Барнаул из списка претендентов не вычеркнули.
"В течение следующих нескольких месяцев мы планируем открыть около 10 точек продаж нового формата в городах России, в том числе в тех, где бренд ещё не представлен. На данный момент мы не можем назвать список конкретных городов, где будут представлены магазины нового формата, так как только начинаем переговоры с арендодателями", – сказано в ответе на запрос amic.ru.
Барнаул можно считать перспективным городом для открытия филиала шведского бренда, считает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. По его словам, столица Алтайского края располагается в 230 км от Новосибирска, где представлен гипермаркет "ИКЕА". Поэтому доставлять товар для барнаульских покупателей компании будет удобно.
"К нам пока запросов от "ИКЕА" не поступало (по подбору подходящих площадей, – прим. ред.). Скорее всего, новый формат будет работать как доставка товара из городов, где расположены крупные магазины компании, 200-300 км. Заказываешь в своём городе, а везут из другого. Поживём – увидим. Я думаю, эти пробные форматы сначала появятся в областях, близких к российской столице. В Барнауле уже работает служба доставки. Возможно, что-то подобное и будут развивать", – отметил Константин Никитеев.
Несбывшиеся планы
Компания "ИКЕА" планировала зайти в Барнаул ещё в 2008 году: тогда ретейлер заявил, что намерен построить в алтайской столице многофункциональный торгово-развлекательный комплекс "Мега".
Компания даже выбрала участок на Павловском тракте (где сейчас находится ТРЦ "Арена", – прим. ред.), но затем отказалась от этой идеи, объяснив мировым экономическим кризисом.
"Пока строительство торгово-развлекательного комплекса отложено на два года, дальше будет видно по ситуации на рынке", – в 2009 году отметили представители компании "ИКЕА".
Однако за 12 лет компания так и не решилась на открытие в Барнауле своего филиала. Между тем продукция ретейлера в городе пользуется популярностью: сейчас здесь работают несколько служб доставок из магазина "ИКЕА": предприниматели (не связанные с сетью) собирают заказы от жителей краевой столицы, приобретает его в новосибирском магазине и доставляют в Барнаул.
Комментарии
Россия станет одной из первых стран, в которой ретейлер протестирует формат магазинов площадью от 30 до 75 квадратных метров.
Представители компании встречались с властями Удмуртии и Саратовской области, обсуждали варианты развития "ИКЕА" в этих регионах.
Они чего серьезно чели!??????))))))))
Скоро, павильоны торговые начнут открывать, только через переговоры на уровне властей субъектов РФ!!! Дожили, это даже на пиар-ход не катит.
Барнаул дыра. какаяя ИКЕЯ
Мудрое решение — наконец-то заняться доставкой в другие города самим.
Сейчас в любом городе, соседствующем с теми, где есть их магазины, как грибы после вчерашнего дождя, выросли частники "Привезу вам товар из Икеи" и даже "Отвезу группу людей на автобусе в Икею, подожду, а потом привезу вас с покупками"
Кто у нас будет там закупаться, у нас нищий город.
ИКЕЯ площадью 30 квадратных метров? Это что за автолавка?
А тележки будут?
халявные карандаши и линеечки будут?
Кто у нас будет там закупаться, у нас нищий город.
Неоднократно заказывала по инету у них товары. Через фирму "Доставкин" из Новосиба или курьер привозит, или в пункте самовывоза забираешь. Оплата по факту... Ни разу не разочаровалась, и цены приемлемые. Смотря что покупаешь, конечно.
Маленькие ИКЕи? Так ведь популярность ее как раз в том, что там можно посмотреть сразу много чего. А малые площади годятся только для пунктов доставки, как у вайлдберри, например.
в новых точках продаж сотрудники будут помогать покупателям сориентироваться в ассортименте товара
А как-же "руками пошшупать"?
Могут открыть. Могут не открыть.
Я вообще не покупаю вещи предварительно их не пощупав. На картинке красиво всегда выглядит, а по факту ерунда на постном масле.
Сами мебельне умеем делать, только лес рубить??
Шведам теперь for ever
Да надо было не мудрить в 2000-х и 2010-х с теми торговыми центрами, которые просуществовали лет по 5, оставив после себя пустую коробку здания и множество вопросов, а сразу строить Икею.
Настоящая, полноформатная Икея, приди в Барнаул!
Недавно только писали, что нет планов заходить в наш город.