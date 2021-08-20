А если помечтать? "ИКЕА" может открыть в Барнауле магазин мини-формата

Компания "ИКЕА" планирует открыть в десяти городах России магазины мини-формата. Пока шведский ретейлер не определился с площадками: как сообщили amic.ru в пресс-службе "ИКЕА", группа только ведёт переговоры с арендодателями. Однако алтайские эксперты не исключают, что одним из городов, где появится новый формат, может стать Барнаул.

"Поживём – увидим"

В начале июля 2021 года "ИКЕА" заявила, что Россия станет одной из первых стран, в которой ретейлер протестирует формат магазинов площадью от 30 до 75 квадратных метров. Как отмечает пресс-служба компании, в новых точках продаж сотрудники будут помогать покупателям сориентироваться в ассортименте товара и оформить покупку онлайн. Забрать купленный товар можно будет из пунктов выдачи, которые появятся рядом.

"Новые точки продаж – это гибрид онлайн и офлайн-магазина "ИКЕА", с помощью которого мы предоставляем клиентам новый канал для совершения покупок", – отметил генеральный директор розничной сети и директор по устойчивому развитию "ИКЕА" в России Понтус Эрнтелл.

Уже известно, что представители компании встречались с властями Удмуртии и Саратовской области, обсуждали варианты развития "ИКЕА" в этих регионах. Расположение остальных площадок пока обсуждается.

В пресс-службе компании amic.ru пояснили: сейчас шведский ретейлер ищет подходящие площади для нового формата. Какие города рассматривает "ИКЕА", не сообщили. Однако Барнаул из списка претендентов не вычеркнули.

"В течение следующих нескольких месяцев мы планируем открыть около 10 точек продаж нового формата в городах России, в том числе в тех, где бренд ещё не представлен. На данный момент мы не можем назвать список конкретных городов, где будут представлены магазины нового формата, так как только начинаем переговоры с арендодателями", – сказано в ответе на запрос amic.ru.

Барнаул можно считать перспективным городом для открытия филиала шведского бренда, считает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. По его словам, столица Алтайского края располагается в 230 км от Новосибирска, где представлен гипермаркет "ИКЕА". Поэтому доставлять товар для барнаульских покупателей компании будет удобно.

"К нам пока запросов от "ИКЕА" не поступало (по подбору подходящих площадей, – прим. ред.). Скорее всего, новый формат будет работать как доставка товара из городов, где расположены крупные магазины компании, 200-300 км. Заказываешь в своём городе, а везут из другого. Поживём – увидим. Я думаю, эти пробные форматы сначала появятся в областях, близких к российской столице. В Барнауле уже работает служба доставки. Возможно, что-то подобное и будут развивать", – отметил Константин Никитеев.

Несбывшиеся планы

Компания "ИКЕА" планировала зайти в Барнаул ещё в 2008 году: тогда ретейлер заявил, что намерен построить в алтайской столице многофункциональный торгово-развлекательный комплекс "Мега".

Компания даже выбрала участок на Павловском тракте (где сейчас находится ТРЦ "Арена", – прим. ред.), но затем отказалась от этой идеи, объяснив мировым экономическим кризисом.

"Пока строительство торгово-развлекательного комплекса отложено на два года, дальше будет видно по ситуации на рынке", – в 2009 году отметили представители компании "ИКЕА".

Однако за 12 лет компания так и не решилась на открытие в Барнауле своего филиала. Между тем продукция ретейлера в городе пользуется популярностью: сейчас здесь работают несколько служб доставок из магазина "ИКЕА": предприниматели (не связанные с сетью) собирают заказы от жителей краевой столицы, приобретает его в новосибирском магазине и доставляют в Барнаул.