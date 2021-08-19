В центре им. Гамалеи Минздрава России разработан вариант вакцины от коронавируса "Спутник V", модифицированный специально под штамм "дельта". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на академика РАН Александра Гинцбурга. При этом он признал, что пока рано говорить о степени эффективности такой вакцины. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщил, что эффективность "Спутника V" в отношении "дельта"-штамма составляет 83%, и более чем на 95% эта вакцина защищает от тяжёлого течения заболевания.

"Все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма, а будет ли она лучше, априори никто сказать не может, – заявил Гинцбург. – Высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости в РФ связаны с доминированием штамма "дельта" COVID-19, в будущем возможны и другие мутации".

"Сейчас – это 100% "дельта". Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а ещё гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с "дельтой" они не успевают", – сказал Александр Гинцбург.

По мнению вице-президента РАН Владимира Стародубова, смертность от COVID-19 в РФ остаётся высокой, в частности, выше, чем на Западе, в связи с низким уровнем вакцинации и пренебрежением к эпидемическим мерам.

Уровень смертности от COVID-19 в районе 800 человек в сутки держится со второй декады июля, несмотря на снижение заболеваемости, которое наблюдается с конца прошлого месяца.