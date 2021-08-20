Фото из свободных источников

Самый малоподвижный праздник отмечают в мире 20 августа – День лени. Пусть порок и осуждается всеми, каждому человеку свойственно лениться. Даже этот текст писался с небольшой ленцой: пятница же. Но стоит помнить, что "лень – двигатель прогресса", и вообще – защитная реакция организма.

История же праздника связана с фестивалем промышленности в Итагуи в Колумбии, последний день которого в 1984 году назвали Всемирным днём лени. Участникам предлагали забыть о работе, расслабиться и посвятить этот день себе и своей семье, отдохнув вместе, ничего не делая. Итагуи – один из промышленных центров, где жители большую часть времени проводили на работе. Позже праздник начали отмечать и в других странах.

Мы же в этот день предлагаем вам полюбоваться на прекрасных животных, которым ленивое состояние идёт всегда, несмотря ни на что.