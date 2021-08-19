Половина алтайских учителей привились от коронавируса

50% учителей в Алтайском крае поставили вакцину от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Преподаватели в Алтайском крае прекрасно понимают, какая на них ответственность – это и работа с большим количеством людей, и работа в помещении, и пусть это не основное, но педагоги до сих пор являются примером для окружающих. На сегодня, по имеющимся у нас данным, привиты 50% учителей. Вакцинация – процесс добровольный", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса россиян. Они могут выиграть 100 тысяч рублей.