СК возбудил уголовное дело из-за нарушения прав девочки-инвалида из Бийска

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам халатности из-за 13-летней девочки-инвалида из Бийска. Несмотря на собранные родителями документы, чиновники длительное время не предоставляют ребёнку необходимую коляску.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в ситуации поручил разобраться председатель СК России Александр Бастрыкин.

"По данным следствия, с декабря 2019 года по настоящее время должностные лица Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования в нарушение законодательства о социальной защите инвалидов не обеспечили специализированным креслом-коляской и креслом-стулом 13-летнюю девочку-инвалида в городе Бийске. Несмотря на собранные родителями ребёнка необходимые документы, чиновники длительное время не предоставляют специализированное оборудование, что существенно нарушает права девочки", – сообщает ведомство.

В ходе расследования следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за закупку оборудования для инвалидов.

Напомним, что за то время, пока девочка передвигалась в неподходящем кресле, она уже успела упасть и сломать себе обе ноги. Мама ребёнка отметила, что кресло им предлагают купить за свой счёт. Стоит оно около 300 тысяч рублей, а у семьи таких денег нет. Прокуратура также начала проверку.