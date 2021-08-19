Жителя Алтайского края осудили за тяжкий вред здоровью экс-сожителю супруги

43-летнего жителя Поспелихинского района осудили за причинение тяжкого вреда здоровью бывшему сожителю супруги. В январе 2021 года мужчина пьяным пришёл домой и увидел нежеланного гостя.

"Следствием и судом установлено, что в январе 2021 года в вечернее время осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл домой к супруге, с которой накануне поссорился. Увидев в квартире находящихся гостей, в том числе её бывшего сожителя, которые распивают спиртное, мужчина начал выгонять их из дома. Однако присутствующие попросили его самого покинуть квартиру. В ходе конфликта муж хозяйки дома взял кухонный нож и нанес им один удар в живот её бывшему сожителю. Своими действиями осуждённый причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, опасный для его жизни", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия свою вину обвиняемый признал. 30 марта этого года его также приговорили к двум годам лишения свободы за кражу. Суд путём сложения наказаний приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима.