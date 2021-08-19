В МИД РФ назвали условия для исключения "Талибана" из списка террористических организаций

Движение "Талибан" (запрещённая в России террористическая организация) будет исключено из списка террористических организаций в зависимости от своих шагов и действий. Такие условия назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт ТАСС.

"Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики. Он не решается в теории, он решается на практике", – заявила она.

Ранее постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя отметил, что Россия не собирается сотрудничать с представителями террористических организаций в Афганистане.

Напомним, 15 августа стало известно, что талибам (запрещённая в России террористическая организация) сдался Кабул – столица Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Вечером 15 августа в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена.