Военное судно "Алтай" отказались пустить в испанский порт

Министерство иностранных дел Испании не ответило на просьбу России о заходе двух военных кораблей – большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай" – в Сеуту. Об этом сообщает газета El Pais.

Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей. Отмечается, что суда России останавливались регулярно в Сеуте в последние десятилетия.

Недовольство этим высказывала Великобритания, поскольку порт расположен недалеко от её военно-морской базы в Гибралтаре, а потому, вероятно, недопуск кораблей может быть связан с требованием английской стороны.