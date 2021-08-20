Военное судно "Алтай" отказались пустить в испанский порт

Министерство иностранных дел Испании не ответило на просьбу России о заходе двух военных кораблей – большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай" – в Сеуту. Об этом сообщает газета El Pais.
Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей. Отмечается, что суда России останавливались регулярно в Сеуте в последние десятилетия.
Недовольство этим высказывала Великобритания, поскольку порт расположен недалеко от её военно-морской базы в Гибралтаре, а потому, вероятно, недопуск кораблей может быть связан с требованием английской стороны.
Комментарии
Как разговариваете с подпоручиком (к\ф Белое солнце пустыни), в нашем случае со сверхдержавой.
Примерно 5 лет уже там проблемы с заходом в порт, а сегодня СМИ решили сделать из этого новость.
А что-то связывает это судно с Алтайским краем, кроме названия?
Алтай - это горы в России, Казахстане, Монголии и Китае
20.08.2021 11:22
- гость -
Вот у Барнаула есть свой морской символ — подводная лодка К-263 «Барнаул»