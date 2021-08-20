Около 18 млн рублей выделили на ремонт школы олимпийского резерва в Барнауле

Фасад и крыльцо Краевой спортивной школы олимпийского резерва ремонтируют в Барнауле. На эти цели выделено около 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На эти средства строители реконструируют входной узел, здание утеплят и облицуют современными материалами. Завершить работы подрядчик обещает уже к 31 августа.

Примерно половина работ уже сделана, ориентировочно через две недели рабочие установят весь забор. На собственные средства в 2021 году спортшкола уложит на своём стадионе легкоатлетические беговые дорожки. Год назад был сделан первый шаг для их появления – тогда положили асфальт.