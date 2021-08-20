Компания Ракшина преобразит старое офисное здание у ТРЦ "Галактика"

Компания Евгения Ракшина реконструирует принадлежащее бизнесмену здание по адресу проспект Строителей, 43-45. Об этом сообщает "Толк".

Проект, представленный архитекторами компании АКБ "Инновация", показали на градсовете год назад, а теперь здание огородили забором и приступили к выполнению работ.

Строители добавят ещё один этаж с панорамными окнами, а также пристройку со стороны ТРЦ "Галактика", которая увеличит площадь объекта.

Внутри здания изменят планировку помещений, а также установят лифты. На прилегающей к офиснику территории появится сквер и автомобильная парковка.

Фасад здания будет выполнен в коричнево-бежевых цветах.