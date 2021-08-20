Компания Ракшина преобразит старое офисное здание у ТРЦ "Галактика"

Компания Евгения Ракшина реконструирует принадлежащее бизнесмену здание по адресу проспект Строителей, 43-45. Об этом сообщает "Толк".
Проект, представленный архитекторами компании АКБ "Инновация", показали на градсовете год назад, а теперь здание огородили забором и приступили к выполнению работ.
Строители добавят ещё один этаж с панорамными окнами, а также пристройку со стороны ТРЦ "Галактика", которая увеличит площадь объекта.
Внутри здания изменят планировку помещений, а также установят лифты. На прилегающей к офиснику территории появится сквер и автомобильная парковка.
Фасад здания будет выполнен в коричнево-бежевых цветах.
Комментарии
Оно совсем не старое. В Перестройку этого здания ещё не было
Неужели наконец-то сделают там завод или проектный институт?))
Сделают прекрасно оборудованные помещения под офисы и будут на аренде купоны стричь.В том числе и для иногородних.
ОВК банк там сидел вроде долгое время.
20.08.2021 09:41
- гость -
здание это в свое время строил АлтайБанк и даже некоторое время там работал) потом продал его ОВК, те Росбанку, ну а после и Женя выкупил.
и кстати почему адрес 43-45? всю жизнь он Строителей 43 был
Симпатичный проект
С каких пор оно (здание) стало старым?
С какого момента оно в старые то попало?!
А чего не в оранжевый цвет, как галактику? Стиль "вырви-глаз" уже заложен, следуйте ему дальше.
20.08.2021 10:04
- гость -
20.08.2021 10:06
АБОРИГЕН
Тоже не могу привыкнуть к тому, что у нас:
Если здание нужно реконструировать или снести, его называют старым
по каким меркам его отнесли к старым и датам
20.08.2021 09:50
Гостья
На фото не проект,а существующее здание.
вчера наблюдал, как серую "шубу" отбивать начали. сначала не понял что к чему. теперь все ясно. спасибо
Долго пустовало
Генерация огромной покупательной способности в руках отдельного человека выражает оказанное ему високое доверие.
почему в галактике не марийка а ашан)
облепять говённым сайдингом в цветах "вырви глаз"?
Я всегда думал, что это здание - новое. В сравнении со всем остальным барнаульским..))
Так ведь это дело Амитела, донести дар до забывшегося человека.
Возможно это приведёт к снижению цен в сетях продовольственных магазинах.
Им адскою казалась чепухой,
Вложить такие средства в упокой.
Когда уже Ракшина за хобот возьмут интересно.
этот ракшин всё никак не нажрётся? так он постепенно весь Барнаул выкупит...
старый барыга!
Хоспади, помешались уже на своем коричневом бежевом цвете. Такие проекты даже рассматривать нельзя.
все тупо залепят сайдингом...
нет у Женьки художественного вкуса и чувства прекрасного...
Ещё помню автостоянку на этом месте.
Спасибо Ракшину за увеличение арендной платы со следующего месяца сразу аж на 30%! Я-то думала, с чего бы это, а оказывается вот оно что(
20.08.2021 11:36
Арендатор с Галактики
А в экономических статьях пишут "Сейчас арендодатели борются за каждого арендатора и готовы идти на уступки"...
20.08.2021 09:31
гость
Неужели наконец-то сделают там завод или проектный институт?))
Любитель заводов, вэлком в Челябу... там их много)))
А где проект новый-то?
о как алкашня во главе с аборигеном возбудилась!
Раньше было лучше. Впрочем это цитату можно под любую статью писать.