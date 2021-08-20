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Новости

Президент Франции обратился к Путину с просьбой освободить Навального

, ИА "Амител"
Он также затронул тему предстоящих выборов
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал освободить Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент республики призвал освободить Алексея Навального спустя год после покушения на убийство <…> в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека", – сказано в сообщении.

Макрон также пожелал, чтобы предстоящие выборы в России прошли в соответствии с критериями ОБСЕ.

Напомним, 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришёл в себя только 7 сентября. Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

В декабре 2020-го Навальный опубликовал расследование своего отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в поездках и якобы готовили его убийство.

В январе 2021 года Алексея Навального задержали по прибытии из Германии, где он проходил лечение. В отделе полиции состоялся суд, в результате которого оппозиционера отправили в СИЗО "Матросская тишина".

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Вскоре суд признал замену законной и вычел дни, которые Навальный провёл под домашним арестом. Таким образом, в колонии он будет отбывать наказание в течение двух лет шести месяцев и двух недель.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.08.2021 09:57
- гость -

Только накидывание срока персонажу за многочисленные преступные действия будет соответствовать основополагающему принципу неотвратимости наказания.И Меркель пусть лучше не заикается.Воры и экстремисты должны сидеть в тюрьме.

20.08.2021 10:04
АБОРИГЕН

20.08.2021 09:57
- гость -
Ага, только пока сидят в кремле и грабят страну и население с корешами по кооперативу.

20.08.2021 10:08
Я не робот

Только в РФ в тюрьму садят не жуликов и воров, а потерпевших и тех кто расследует воровство.

20.08.2021 10:11
- гость -

Воры и экстремисты должны сидеть в тюрьме.
Согласен. Обнуленного и компанию на нары!

20.08.2021 10:13
- гость -

Персонаж на следователь, а подстилка пропиндосская.Байден,Меркель и Макрон душой исстрадались за судьбу данного персонажа?Англичанка Певчих его отравили и на этом играют политики.Белые и пушистые

20.08.2021 10:15
гость

обратился к Путину с просьбой освободить Навального

Может Путин согласился в ответ на снятие санкций? И пообещал освободить сразу после запуска Северного потока 2

20.08.2021 10:20
- гость -

20.08.2021 10:13
- гость -

Завязывай с телевизором, мозгов уже не осталось, один "Кисель"..

20.08.2021 10:21
гость

Как только власть поменяется, виновные сядут на нары, не поменяется, на нарах будут в основном виновные пропиндосы

20.08.2021 10:25
гость

С зомбосайтами тоже надо завязывать

20.08.2021 10:40
- гость -

Связывать так называемые "расследования" персонажа с добросовестностью,честью и достоинством может только очень ограниченный человек.Можно задать вопрос: в последнем "расследовании" навального в том геленджикском дворце голые стены или богатые убранства с залами с фешенебельной мебелью и с 16-тью подземными этажами, по видимому на случай атомной войны?"Тот,у которого мозг с греческий орех, кивнёт головой и скажет:"Да.Там не голые стены,а вот то что вы перечислили.И к навальному это озарение снизошло, когда он лежал в специализированной германской клинике,отравленный боевым армейским веществом нервно-паралитического действия группы "Новьичок" по английской классификации."

20.08.2021 10:40
- гость -

никому кроме макрона и байдена навальный уже не интересен.
Думаю старушка Меркель едет к дяде Вова отнюдь н ултиматумы ставить, она уже о пенсии думает.

20.08.2021 10:41
имхо

Очем думают люди так верящие в навального?
извергал потоки лжи угодной западу за их миллионы.
Вы к его финансовым потокам присосались , а их перекрыли???
а если нет , на чем основана ваша вера этому лживому пареньку,
просто на протесте существующей системе?

20.08.2021 10:42
- гость -

20.08.2021 10:40
- гость -

присосаться к газпрому - мечта всех хромых уток германии

20.08.2021 10:44
- гость -

20.08.2021 10:20
- гость -
20.08.2021 10:13
- гость -
Завязывай с телевизором, мозгов уже не осталось, один "Кисель"..

ага, если слушать тебя, то ваще мозга не будет

20.08.2021 10:44
гiсть

вмешательство в выборы? нет, не слышал

20.08.2021 10:44
Fkt

Смешно. Заметили, что люди которые много смотрят телевизор повторяют все как попугаи. Простой пример фамилия Навального. Почему они не могут ее проговорить? Они же даже не задумываются почему не называть Навального по фамилии важно для них. Но если так говорят по ТВ. то и они также делают. Правильно власть имущие воспринимают их как быдло. С такой рабской душонкой не видать вам счастья.

20.08.2021 10:47
- гость -

20.08.2021 10:44
Fkt

вам счастье во все окна светит?
слава богу

20.08.2021 11:07
Лёха

Вот вчера по телефону мой друг Франсуа Миттеран просил меня кого-то освободить...

20.08.2021 11:27
- гость -

Макрон с причудами или дурак?
Россия же не просит Францию освободить пересаженных лидеров "желтых жилетов".

20.08.2021 11:32
- гость -

Ха-ха. Вот дурилка картонная!
Он и так политический импотент, хотя хотел стать главой Европы "вместо Меркель". Однако подобная риторика француза только подтверждает его роль политического пигмея на побегушках Вашингтона.

20.08.2021 11:38
Гость

Одного уже отпустили перед выборами - Ходарковского и где он проживает награбленное?

20.08.2021 11:51
- гость -

Значит боты реагируют на ключевое слово "Навальный" в тексте новости. Ишь как набежали.
Амик, вы бы сделали отображение страны и города комментатора по IP. Было бы интересно посмотреть.

20.08.2021 11:56
- гость -


20.08.2021 11:51
- гость -


А вы откуда пишите? Ваш IP разные "геолокаторы" относят к Рубцовску, Шелаболихе, Славгороду.

20.08.2021 12:06
Обама

Как тут на алтапрессе один точно заметил - если в России провести честные выборы, то многим придётся привязывать себя к шасси самолёта.

20.08.2021 12:28
гость

Из России самолетам улетать некуда, американцы никого кроме своих друзей не ждут. Если сейчас никто из России не убегает, значит жить тут не боятся и могут писать все, что хотят. Не всегда так было

20.08.2021 12:44
- гость -

Одного уже отпустили перед выборами - Ходарковского и где он проживает награбленное?
------------------------------------------------------------------
Такие деньги разве проживают?Ну что Вы!На них ещё больше жиреют,например скупая и продавая недвижимость по всему миру.

20.08.2021 12:50
- гость -

то 12:44--- Тем более "заработал" он в России исключительно всё по закону,да ещё честные непродажные европейские суды постановляют выплатить правительству России 50 млрд долларов акционерам юкоса,живущим в европке )))

20.08.2021 12:59
гость

честные непродажные европейские суды постановляют выплатить

Сейчас выплатить сложнее, наше законодательство теперь имеет приоритет

20.08.2021 13:26
- гость -

20.08.2021 11:56
- гость -
Ну регион-то хотя бы верно определяют.

20.08.2021 13:32
- гость -

Ну регион-то хотя бы верно определяют.

В том то и дело, что нет. Один IP может показываться например как из Питера или Иркутска. Большая часть IP мобильных устройств будет показываться как Москва. Так что призыв указывать регион на основании IP - адреса ни к чему не приведет. А есть еще те, кто хронически боятся, что за ними придут, хотя на самом деле они не интересны даже участковым, так эти шизофреники пишут через TOR или иные программы меняющие IP.

20.08.2021 14:05
гость

разберемся без никрофила макрона что нам в России делать.

20.08.2021 14:18
- гость -


20.08.2021 10:08
Я не робот

Кто расследовал воровство и кого посадили?

20.08.2021 14:22
- гость -

20.08.2021 10:04
АБОРИГЕН

грабят страну и население с корешами по кооперативу.

Опять АБОРИГЕН против капиталистов. Ты бы определился, что писать, то за буржуев топишь, то против.

20.08.2021 14:25
- гость -

Что-то я пропустил, АБОРИГЕН просил нашего президента освободить Навального? На амике было такое сообщение?

20.08.2021 15:42
- гость -

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли представителя ФРГ в ОЗХО Гудрун Лингнер

20.08.2021 16:34
- гость -

20.08.2021 13:32
- гость -
сейчас некоторые браузеры по умолчанию меняют vpn , а пользователи даже не в курсе бывают. Можно конечно их отнести к шизофреникам, однако врятли это правильно.
Что касается участковых, то ребята совсем работать не хотят. Позволяют себе нецензурные выражения при общении с людьми, а свидетельские показания даже правильно записать не могут... очень смахивают на аутистов.

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