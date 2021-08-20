На Алтае рецидивист-дачник выпивал и воровал у соседей по ночам

Полицейские раскрыли серию дачных краж в Павловском районе. Подробности рассказали в региональном МВД.
В одном из дачных домиков злоумышленник похитил металлический забор. Хозяева другого участка заявили в полицию о пропаже мангала. Их соседи после визита злоумышленника лишились мотоцикла.
Личность подозреваемого удалось установить быстро. Вором оказался неоднократно судимый барнаулец, который жил на своей даче, выпивал и воровал у соседей по ночам. Всё похищенное он хранил на своём участке.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь дачнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Комментарии
Всё похищенное он хранил на своём участке.
Ничего не сдал и не продал? Остаётся только доказать клептоманию и свободен!
Рецидивист-дачник...... Ой балдёж!!!! Его садят, а он всё за своё - на дачу прётся....