Вторник, 24 Август, 14:30

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,07
€ 86,78
22°


6312185 +23508
Обь
101см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Время укреплять иммунитет: санаторий "БелокурЪ" приглашает отдохнуть по выгодным ценам

, ИА "Амител"
В здравнице действуют пакеты услуг с упором на массаж и водные процедуры, а также программа восстановления после COVID-19

Отдых в предгорьях Алтая – отличный подарок для себя и близких. Когда каждый день начинается с горных пейзажей, свежего воздуха, вкусного завтрака и приятных лечебных процедур, вы заряжаетесь силами и энергией, укрепляете иммунитет и улучшаете самочувствие. Это особенно важно перед долгой сибирской зимой.

Санаторий "БелокурЪ" рекомендует не упускать такую возможность и представляет новые выгодные предложения для отдыха. Например, акцию "Релакс". Цена путёвки начинается от 3 600 рублей за ночь. В стоимость включено:

  • проживание в выбранной категории номера (стандарт, стандарт плюс, люкс);
  • двухразовое питание: завтрак, обед (ужин) на выбор для каждого гостя;
  • первичная консультация врача;
  • массаж шейно-воротниковой зоны – ежедневно 1 раз;
  • ванна (хвойная/бишофит/"тонус"/морская) на выбор – ежедневно 1 раз;
  • спелео – ежедневно 1 раз;
  • массаж стоп механический – ежедневно 1 раз;
  • приём воды "Белокурихинская восточная" – ежедневно;
  • климатолечение – ежедневно.

В акции "Морская" сделан акцент на водных процедурах – посещении бассейна, гидромассажа, ванн. Стоимость начинается от 3 375 рублей за ночь. За эту цену вы получите: 

  • проживание в выбранной категории номера (стандарт, стандарт плюс, люкс);
  • питание: завтрак для каждого гостя;
  • первичная консультация врача;
  • гидромассаж – ежедневно 1 раз;
  • ванна (хвойная/бишофит/"тонус"/морская) на выбор – ежедневно 1 раз;
  • аромасауна – ежедневно 1 раз;
  • фиточай – ежедневно 1 раз;
  • душ циркулярный/виши на выбор – ежедневно 1 раз;
  • бассейн 30 минут – ежедневно 1 раз;
  • приём воды "Белокурихинская восточная" – ежедневно;
  • климатолечение – ежедневно.

Предложения действуют с 20 июля по 25 декабря 2021 года.

Одна из самых актуальных программ на сегодняшний день – "Лёгкое дыхание". Это реабилитация после перенесённой инфекции COVID-19, пневмонии, а также других заболеваний дыхания. Программа направлена на восстановление функций бронхолёгочной системы.

Для ликвидации воспалительного процесса и усиления процессов регенерации тканей применяют методы аппаратной физиотерапии: магнитотерапия, лазеротерапия, электрофорез. Также в санатории предлагают лечебный массаж, бассейн, кислородную ингаляцию, ванны направленного действия, грязевую аппликация на грудную клетку, спелеотерапию, фитотерапию.

Основой лечения является кислород, он оказывает эффективное воздействие на организм за счёт повышения концентрации кислорода в крови:

  • уменьшает негативное влияние городского воздуха;
  • повышает рабочую продуктивность;
  • снижает заболеваемость;
  • повышает физические показатели;
  • очищает организм;
  • помогает организму при любых заболеваниях.

Врачи санатория рекомендуют привезти с собой данные результатов компьютерной томографии и заключения врачей, проводивших лечение пациента в острый период заболевания.

Забронировать отдых можно на сайте, по телефону 8 800-700-99-658 (38577) 34-004 или написать в WhatsApp8 905-928-08-09.

Санаторий "БелокурЪ":
Белокуриха, зона курорта, ул. Славского, 79
Сайт
e-mail: info@belokur.ru

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Лицензия № ЛО-22-01-004113 от 22.04.2017

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:25
Президент рассчитывает, что "Единая Россия" сохранит свои позиции после выборов 0
14:05
Сирия, Китай и ОАЭ. Русские, живущие за рубежом, выберут двух депутатов ГД от Алтая 0
13:55
Сибирячка зарубила мать и сожгла её тело в бане 0
13:42
Депутат предложил ограничить дистанционные способы выдачи займов 2
13:23
В Барнауле прошёл юбилейный летний чемпионат России по биатлону 1
13:10
Футболисты барнаульского "Динамо" встретятся с "Факелом" в рамках Кубка России 0
12:54
Ещё 262 человека заболели ковидом в Алтайском крае 1
12:42
Союз тела и духа: как в Алтайском центре самбо учат побеждать 0
12:25
Рабочие случайно разрушили памятник Ленину в алтайском селе 12
12:10
Врач рассказал об исключительной пользе перловки 6
11:51
Платный вход и американец в составе. Что ждёт БК "Барнаул" в элитной Суперлиге-1? 14
11:45
Экспорт продукции из Алтайского края с начала года вырос на 12,5% 2
11:27
Климатолог назвал сроки наступления глобальной катастрофы 11
11:12
Алтайского следователя-маньяка приговорили к 12 годам тюрьмы на Кипре 6
10:57
Семерых сотрудников ГИБДД подозревают в создании преступного сообщества 6
10:41
На жительницу Алтая завели дело за выращивание мака снотворного 5
10:20
Аномальная жара на несколько дней накроет Алтайский край 1
10:05
Спасатели проведут учения в Алтайском крае 25 августа 0
09:52
На Алтае задержали мужчину, который спилил 11 сосен на дрова 15
09:31
Команда Алтайского края по мини-футболу впервые сыграет в высшей лиге 2
09:11
27 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
08:56
Депутат предложил снизить уровень тонировки до 50% 7
08:42
Исследование: 28% семей хотят потратить на подготовку к школе до 10 тысяч рублей 8
08:25
14 тысяч жителей Барнаула останутся без горячей воды 24 августа 2
08:11
Базы тут и там, и здесь. Как туристический бизнес "пилит" земельный фонд Горного Алтая 7
07:56
МВФ выделил России 18 млрд долларов в виде специальных прав заимствования 5
07:43
В Алтайском крае вновь появятся вытрезвители 11
07:26
В России придумали наказание для телефонных мошенников 4
07:10
Дело Кременских. Как проходят суды над директором турбазы, где год назад погибла семья 5
06:51
Время укреплять иммунитет: санаторий "БелокурЪ" приглашает отдохнуть по выгодным ценам 0
06:33
Откуда пошло выражение "Варфоломеевская ночь" и что оно значит? 5
06:19
Пронзительные фотографии о жизни в эпоху пандемии 3
06:03
30-градусная жара ожидается в Алтайском крае 24 августа 0
22:57
Выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей обойдутся государству в 430 млрд 7
22:31
Учёные нашли человеческое антитело, которое борется с большинством штаммов коронавируса 0
21:57
Стоимость стального проката в России начала снижаться 2
21:34
В аэропорту Кабула начался пожар 0
20:57
Небезопасная косметика. Данные 1,5 миллиона россиян утекли в Сеть 0
20:33
Рубцовчанина осудили за убийство соседа из ревности к супруге 0
19:58
У жителей Усть-Калманки появилась возможность водрузить знамя на Рейхстаг прямо в селе 0
19:18
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 23 августа 0
18:45
Барнаульская полиция нашла заявивших о минировании торговых центров в выходные 4
18:12
На Алтае ревнивый мужчина задушил сожительницу удавкой 0
17:47
Усадьбу с купольным домом и парком продают вблизи Барнаула за 33 млн рублей 4
17:32
Стоп-кадр. Восхождение Юпитера в алтайских горах 0
17:17
Аварийную двухэтажку сносят в Барнауле 2
17:03
В "Росводоканал Барнаул" рассказали, какими способами можно передать показания счётчиков 0
16:45
В России за сутки выявили 19,4 тыс. случаев заражения коронавирусом 0
16:16
Папа римский Франциск может отречься от престола 4
16:01
"Единая Россия": "В День знаний все дети должны прийти в школу" 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.