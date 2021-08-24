Время укреплять иммунитет: санаторий "БелокурЪ" приглашает отдохнуть по выгодным ценам

Отдых в предгорьях Алтая – отличный подарок для себя и близких. Когда каждый день начинается с горных пейзажей, свежего воздуха, вкусного завтрака и приятных лечебных процедур, вы заряжаетесь силами и энергией, укрепляете иммунитет и улучшаете самочувствие. Это особенно важно перед долгой сибирской зимой.

Санаторий "БелокурЪ" рекомендует не упускать такую возможность и представляет новые выгодные предложения для отдыха. Например, акцию "Релакс" . Цена путёвки начинается от 3 600 рублей за ночь. В стоимость включено:

проживание в выбранной категории номера (стандарт, стандарт плюс, люкс);

двухразовое питание: завтрак, обед (ужин) на выбор для каждого гостя;

первичная консультация врача;

массаж шейно-воротниковой зоны – ежедневно 1 раз;

ванна (хвойная/бишофит/"тонус"/морская) на выбор – ежедневно 1 раз;

спелео – ежедневно 1 раз;

массаж стоп механический – ежедневно 1 раз;

приём воды "Белокурихинская восточная" – ежедневно;

климатолечение – ежедневно.

В акции "Морская" сделан акцент на водных процедурах – посещении бассейна, гидромассажа, ванн. Стоимость начинается от 3 375 рублей за ночь. За эту цену вы получите:

проживание в выбранной категории номера (стандарт, стандарт плюс, люкс);

питание: завтрак для каждого гостя;

первичная консультация врача;

гидромассаж – ежедневно 1 раз;

ванна (хвойная/бишофит/"тонус"/морская) на выбор – ежедневно 1 раз;

аромасауна – ежедневно 1 раз;

фиточай – ежедневно 1 раз;

душ циркулярный/виши на выбор – ежедневно 1 раз;

бассейн 30 минут – ежедневно 1 раз;

приём воды "Белокурихинская восточная" – ежедневно;

климатолечение – ежедневно.

Предложения действуют с 20 июля по 25 декабря 2021 года.

Одна из самых актуальных программ на сегодняшний день – "Лёгкое дыхание" . Это реабилитация после перенесённой инфекции COVID-19, пневмонии, а также других заболеваний дыхания. Программа направлена на восстановление функций бронхолёгочной системы.

Для ликвидации воспалительного процесса и усиления процессов регенерации тканей применяют методы аппаратной физиотерапии: магнитотерапия, лазеротерапия, электрофорез. Также в санатории предлагают лечебный массаж, бассейн, кислородную ингаляцию, ванны направленного действия, грязевую аппликация на грудную клетку, спелеотерапию, фитотерапию.

Основой лечения является кислород, он оказывает эффективное воздействие на организм за счёт повышения концентрации кислорода в крови:

уменьшает негативное влияние городского воздуха;

повышает рабочую продуктивность;

снижает заболеваемость;

повышает физические показатели;

очищает организм;

помогает организму при любых заболеваниях.

Врачи санатория рекомендуют привезти с собой данные результатов компьютерной томографии и заключения врачей, проводивших лечение пациента в острый период заболевания.

Забронировать отдых можно на сайте , по телефону 8 800-700-99-65 , 8 (38577) 34-004 или написать в WhatsApp: 8 905-928-08-09 .

Санаторий "БелокурЪ":

Белокуриха, зона курорта, ул. Славского, 79

Сайт

e-mail: info@belokur.ru

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