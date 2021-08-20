Около 14 млн выделили на улучшение жилищных условий ветеранов и инвалидов на Алтае

В Алтайском крае за счёт бюджета жильём обеспечили 10 ветеранов боевых действий на сумму 7,3 миллиона рублей, а также девять инвалидов на сумму 6,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Сейчас в регионе на учёте по улучшению жилищных условий состоят 37 ветеранов и инвалидов боевых действий и 126 человек из числа инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Все они встали на учёт до 1 января 2005 года", – сказано в сообщении.

Отмечается, что размер субсидии в третьем квартале 2021 года составляет 767,99 тысячи рублей, а квадратный метр жилья в Алтайском крае стоит 42,666 рубля.