Три направления цифровизации определили для сферы транспорта на Алтае

Минтранс Алтайского края предложил к реализации три направления цифровой трансформации отрасли. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первая составляющая – использование системы контроля дорожных фондов, информационных систем учёта и планирования работ/затрат на проектирование, строительство, ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры.
Второй пункт – создание зелёного цифрового коридора пассажира. Это сервисы для предоставления льгот и выстраивания информационно-навигационного процесса пассажирских поездок.
Третьим пунктом стало создание цифрового управления транспортным комплексом. Это позволит обмениваться данными с федеральным Минтрансом, а также развивать транспортную инфраструктуру при помощи искусственного интеллекта.
Комментарии
А можно в рамках цифровизации сделать такой билет, как во многих европейских странах и в Москве — 90 минут на всех видах транспорта без учёта количества пересадок?
А ты знаешь какие цифровые потери при перетоках на ФОРЭМ?
А сколько при этом льготных потерь?
Не все потери, друг, идут прямиком в видеокарты...
Уважаемые министры, министр цифровизации - пожалуйста выучите среди одноклассников такие схожие термины как АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ - между ними огромная разница! А в медийном пространстве , в головах граждан из за этого возникает путаница! То, что вы описали - это автоматизация, компьютеризация, улучшение видения показателей. В цифровизации участие человека не предусмотрено - там ИИ все сам решает. Почему и против цифровизации образования родители! Такое понятие как цифровизация экономики - даже подразумевает управление народа без участия министров. А то , что написано - автоматизация!
Знаем мы вас, как надо что-то сделать, так цифровизация, а как зарплату, так ты искусственный интеллект.
4 абзаца логореи