Три направления цифровизации определили для сферы транспорта на Алтае

Минтранс Алтайского края предложил к реализации три направления цифровой трансформации отрасли. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первая составляющая – использование системы контроля дорожных фондов, информационных систем учёта и планирования работ/затрат на проектирование, строительство, ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры.

Второй пункт – создание зелёного цифрового коридора пассажира. Это сервисы для предоставления льгот и выстраивания информационно-навигационного процесса пассажирских поездок.

Третьим пунктом стало создание цифрового управления транспортным комплексом. Это позволит обмениваться данными с федеральным Минтрансом, а также развивать транспортную инфраструктуру при помощи искусственного интеллекта.