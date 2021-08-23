Жаркий вторник. Парк "Солнечный ветер" запускает акцию – все аттракционы по 120 рублей

Парк "Солнечный ветер" объявляет акцию “Жаркий вторник”. Так, 24 и 31 августа 2021 года в парке действует единая цена на каждый аттракцион (кроме призовых) – всего 120 рублей. Это отличная возможность посетить все любимые аттракционы за раз.

Кроме того, весь август в парке "Солнечный ветер" посвящён спелым арбузам: оригинальное оформление аттракционов, арбузные фотозоны, фреши и десерты из арбуза в кафе. Приходите кататься, фотографироваться и наслаждаться арбузным меню – так последний летний месяц пройдёт веселее и вкуснее.

Напоминаем, что на территории парка в полном объёме соблюдаются противоковидные меры. На каждом аттракционе размещены антисептики для рук, а сами аттракционы регулярно обрабатывают.

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Парк "Солнечный ветер"

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68, +7 (3852) 25-47-17

Режим работы: 11:00-20:00

E-mail: info@altaipark.ru

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