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Жаркий вторник. Парк "Солнечный ветер" запускает акцию – все аттракционы по 120 рублей

, ИА "Амител"
Весь август в парке можно фотографироваться в "арбузных" фотозонах и пробовать десерты из арбуза

Парк "Солнечный ветер" объявляет акцию “Жаркий вторник”. Так, 24 и 31 августа 2021 года в парке действует единая цена на каждый аттракцион (кроме призовых) – всего 120 рублей. Это отличная возможность посетить все любимые аттракционы за раз. 

Кроме того, весь август в парке "Солнечный ветер" посвящён спелым арбузам: оригинальное оформление аттракционов, арбузные фотозоны, фреши и десерты из арбуза в кафе. Приходите кататься, фотографироваться и наслаждаться арбузным меню – так последний летний месяц пройдёт веселее и вкуснее.

Напоминаем, что на территории парка в полном объёме соблюдаются противоковидные меры. На каждом аттракционе размещены антисептики для рук, а сами аттракционы регулярно обрабатывают.

Следите за актуальными новостями в Instagram-аккаунте парка.

Парк "Солнечный ветер"
Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в
Тел: +7 (3852) 77-67-68, +7 (3852) 25-47-17
Режим работы: 11:00-20:00
E-mail: info@altaipark.ru
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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