Девушка устроила фотосессию прямо возле извергающегося вулкана. Страшно красиво

Любительница природы и фотограф Анна Изабелла устроила завораживающую фотосессию у вулкана в Исландии. Пробудившийся весной этого года он не представлял опасности для населённых пунктов, и даже стал местной достопримечательностью. Учёные, блогеры и фотографы могли подойти к действующему вулкану на довольно близкое расстояние. Чем и воспользовалась Изабелла, которая сделала серию автопортретов на фоне бушующей лавы.
Комментарии
У неё в аккаунте написано, что это автопортреты. Это она так идеально штатив ставит и пультом/тросиком/отложенным спуском себя фотографирует? Или её груш снимает?
Классно.
Четыре года назад хотел на Гавайи на вулкан, сосиски пожарить.
Но вулкан не дождался меня.
Теперь смотрю на этот... дождется, не?