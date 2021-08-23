Одна взятка – десятки сломанных жизней. На Алтае сняли социальный ролик о вреде коррупции

Видеоролик, направленный на борьбу с коррупцией, сняли в Алтайском крае. Двухминутный клип наглядно показывает, к чему приводит взяточничество. Главным героем, а точнее, антигероем, выступает семейный мужчина средних лет, который ведёт с виду обычную жизнь. Однако всё меняется в один миг. Оказавшись в рабочем кабинете, семьянин предстаёт перед зрителем взяточником.

Преступления не остаются безнаказанными – его ловят с поличным прямо на рабочем месте. Не уходит от наказания и взяткодатель, представленный в клипе директором некой компании.

Шагая по коридору в наручниках и в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, коррупционер думает о своей семье.

Заканчивается клип фразой: "Одна взятка. Два преступника. Десятки сломанных жизней".

Видеоролик снят в рамках государственной программы Алтайского края в сфере противодействия коррупции по заказу управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Алтайского края.