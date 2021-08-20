КХ "Динамо-Алтай" подписал контракт с 27-летним нападающим Евгением Колычевым

Очередной новичок пополнил состав хоккейного клуба "Динамо-Алтай". Как сообщают в пресс-службе барнаульцев, контракт с динамовцами заключил 27-летний нападающий Евгений Колычев.

Он является воспитанником липецкого хоккея. Позже провёл четыре сезона в Молодёжной хоккейной лиге за "Русских Витязей" (Чехов). Затем три сезона играл в первенстве ВХЛ за саранскую "Мордовию", вместе с которой становился бронзовым (сезоны 2016/17, 2017/18) и серебряным призёром (сезон 2018/19). Также нападающий два года выступал в высшей лиге А за самарский ЦСК ВВС.

Напомним, этим летом новичками алтайского клуба стали несколько хоккеистов. Среди них – лучший бомбардир прошлого первенства ВХЛ Николай Патрушев из "Чебоксар".

20 и 21 августа барнаульцы в "Карандин-Арене" проведут первые контрольные матчи межсезонья против "Красноярских Рысей". Сегодня игра начнётся в 19 часов, завтра – в 17:00. Вход на игры свободный.