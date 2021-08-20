В России перегружены врачи, которые занимаются вакцинацией

85,4% врачей, занимающихся вакцинацией в России, перегружаются и не успевают выполнять плановую работу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса профильного приложения "Справочник врача".
По словам 81,4% медиков, из-за прививочной кампании они вынуждены задерживаться на работе от часа до трёх и более, вовремя уходят лишь 18,6%. Почти 70% опрошенных заявили о том, что делают плановую работу, которая не относится к вакцинации. Ещё 40,4% рассказали, что переработки возникают из-за введения данных о вакцинированных.
Журналисты направили официальный запрос в Минздрав РФ.
Комментарии
А почему бы не выделить в помощь каждому врачу по референту, который будет вносить всё в компьютер, а врач уже не будет на это отвлекаться?
перегружены врачи, которые занимаются вакцинацией
Все врачи перегружены, поэтому запись через Госуслуги закрыли. И скорые перегружены. Надо что-то делать, не ждать у моря погоды, ее может никогда больше не будет, второй год ждем. От того, что делается толку пока не много
Фельдшеры и медсестры уже уколы не ставят?
20.08.2021 15:39
Filin
Так укол после врача, если врач дал добро
Виктор, а ты это оплатишь?
20.08.2021 15:57
Гость
Когда разбогатею, и у меня будет сеть из 200 продуктовых магазинов по всему Барнаулу, я вообще буду серьёзную часть прибыли тратить на профилактику болезней и лечение барнаульцев
Нам говорили, что вакцина помогает от всех разновидностей ковида, но сами почему то разработали вакцину от дельта-разновидности. -Врут и не краснеют.
Правда что ли? Видела эти голодные до клиентов глаза в торговом центре. И ни одного желающего привиться. Может, вернуть врачей в поликлиники лучше. Так-то народ больше от привычных болячек и не оказанной вовремя помощи мрет, как мухи.