В России перегружены врачи, которые занимаются вакцинацией

85,4% врачей, занимающихся вакцинацией в России, перегружаются и не успевают выполнять плановую работу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса профильного приложения "Справочник врача".

По словам 81,4% медиков, из-за прививочной кампании они вынуждены задерживаться на работе от часа до трёх и более, вовремя уходят лишь 18,6%. Почти 70% опрошенных заявили о том, что делают плановую работу, которая не относится к вакцинации. Ещё 40,4% рассказали, что переработки возникают из-за введения данных о вакцинированных.

Журналисты направили официальный запрос в Минздрав РФ.