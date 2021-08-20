Жить дорого, а помирать ещё дороже. В России выросла цена на гробы

Российские производители похоронной продукции объявили о повышении цен на свои товары. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителей отрасли.

Глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов заявил, что гробовщики уже предупредили ритуальные компании о том, что их продукция подорожает на 30-60%. Если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба была не выше 7 тыс. рублей, то в августе она составила уже 9,2 тыс. рублей, более дорогие образцы подорожали с 15 тыс. рублей до 20-25 тыс. рублей.

Болтунов отметил, что подорожали также и деревянные кресты. Здесь рост цен составил 10-20%.

По словам предпринимателя, подобный скачок цен наблюдается впервые за десять лет.

Представители отрасли отмечают, что дорожает и остальная похоронная атрибутика.