Жить дорого, а помирать ещё дороже. В России выросла цена на гробы

Российские производители похоронной продукции объявили о повышении цен на свои товары. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителей отрасли.
Глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов заявил, что гробовщики уже предупредили ритуальные компании о том, что их продукция подорожает на 30-60%. Если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба была не выше 7 тыс. рублей, то в августе она составила уже 9,2 тыс. рублей, более дорогие образцы подорожали с 15 тыс. рублей до 20-25 тыс. рублей.
Болтунов отметил, что подорожали также и деревянные кресты. Здесь рост цен составил 10-20%.
По словам предпринимателя, подобный скачок цен наблюдается впервые за десять лет.
Представители отрасли отмечают, что дорожает и остальная похоронная атрибутика.
Комментарии
Кто посмекалистей, давно уже себе купили и на даче в сарае поставили.
Потому что после 22 человек уже не растёт
А я , за кримацию!!!
20.08.2021 17:04
oga
Ну и гори огнем
Ну что нищеброды, даже себе на гроб не заработали? Так теперь АБОРИГЕН бедную часть населения будет попрекать.
А что же не говорите, что железные оградки подорожали в 1,5-2 раза?
20.08.2021 17:29
- гость -
Ну а вас пусть червяки кушают)
Я тоже за кремацию, проблем всем меньше.