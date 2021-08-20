Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы. Слова специалиста приводит Ura.ru.
Врач отметил, что уровень выработки антител у мужчин ниже, чем у женщин. Кроме того, иммунная система женщин добирается непосредственно до вируса, что облегчает борьбу с ним.
"У этой женской особенности есть и обратная сторона медали: у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют клетки организма", – добавил врач.
По его словам, иммунитет к коронавирусу способен держаться около восьми месяцев, после чего защита организма ослабевает.
Комментарии
Одна из причин, почему в трамваях по субботам так много бабушек и так мало дедушек
каких только сказок...
я еще не забыл, что изначально говорили, что все проблемы из-за излишне сильного ответа иммунной системы...
20.08.2021 16:33
гiсть
Такой ответ чаще бывает у нездоровых людей. У здоровых ответ иммунной системы постепенный и сразу на полную не включается.
И не надо хватать сразу большие дозы, для этого рекомендуют маски.