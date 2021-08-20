Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы. Слова специалиста приводит Ura.ru.

Врач отметил, что уровень выработки антител у мужчин ниже, чем у женщин. Кроме того, иммунная система женщин добирается непосредственно до вируса, что облегчает борьбу с ним.

"У этой женской особенности есть и обратная сторона медали: у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют клетки организма", – добавил врач.

По его словам, иммунитет к коронавирусу способен держаться около восьми месяцев, после чего защита организма ослабевает.