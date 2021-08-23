Программист со школьной скамьи: IT-академия ведёт набор на обучение

Многие родители стараются оградить детей от гаджетов. А кто-то, напротив, намеренно усаживает школьника за компьютер, ведь в будущем он может стать крутым IT-специалистом. Если вы тоже хотите, чтобы ваш ребёнок заинтересовался сферой информационных технологий, приходите вместе с ним в компьютерную академию "Шаг"

В академии идёт новый набор, количество мест в котором ограничено. Уже в сентябре начнут учёбу три группы разных возрастных категорий: 7-8, 9-12 и 13-14 лет. Вы ещё можете присоединиться к ним: звоните по телефону +7 (3852) 72-14-10.

Кроме того, для всех, кто хочет познакомиться с работой академии поближе, 28 августа 2021 пройдёт день открытых дверей . Начало в 13:00. В программе запланированы:

пробный урок для детей от 7 до 14 лет;

презентация учебных программ;

знакомство с преподавателями;

приятные бонусы для всех гостей.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн .

Обучение в академии "Шаг" охватывает все основные области IT. Создание сайтов, web-дизайн и программирование, разработка компьютерных игр, анимация – потребность в таких специалистах растёт каждый год. При этом разность направлений позволяет раскрыть потенциал каждого ученика.

Занятия помогают развить интеллектуальный потенциал ребёнка. Дети будут отлично ориентироваться в современном цифровом мире. Кроме того, полученные знания пригодятся в учёбе: школьники смогут лучше понимать физику, математику, логику, естествознание.

Обучение проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми.

Академия "Шаг" – это не только работа за компьютером. Студентов академии ждут встречи с IT-специалистами, хакатоны, соревнования по робототехнике, разнообразные каникулярные программы. Кроме того, "Шаг" уже второй год выступает организатором федеральной олимпиады "Шаг в IT" среди школьников.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: 906-966-534