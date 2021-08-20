Мошенники стали пугать россиян уголовными делами за звонки в банк

Телефонные мошенники решили пугать россиян тем, чего им самим стоит опасаться. Доверчивых людей они запугивают уголовными делами за попытку проверить информацию в банке.

Руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева рассказала РИА Новости, что сначала злоумышленники сообщают человеку, что его деньги находятся в опасности, а затем предлагают ему перенести средства на резервный счёт.

На почту пользователя может прийти письмо, в котором будут указаны реквизиты такого счёта, но никакой информации о банке в нём обычно нет.

Если жертва захочет проверить достоверность информации, её пугают уголовным делом, якобы за распространение конфиденциальной информации.