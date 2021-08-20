Глава Ростуризма Догузова презентовала алтайским властям нацпроект по развитию отрасли

19 августа в правительстве Алтайского края прошло заседание по теме повышения туристической привлекательности региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", рассчитанный на 10 лет, включает в себя три пакета мер, связанных с развитием инфраструктуры туризма, поддержкой спроса на туристические услуги, нормативно-правовым и кадровым обеспечением. В ходе заседания Догузова провела презентацию проекта.

Предприятия туриндустрии Алтайского края смогут привлечь льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц и санаториев. На предварительном этапе от региона поступили заявки на реализацию инвестпроектов на общую сумму порядка 30 миллиардов рублей.

Второй блок нацпроекта нацелен на системное продвижение турпродукта. Уже известный инструмент – программа туристического кешбэка позволит стимулировать спрос на услуги после завершения высокого туристического сезона.

Третий пакет мер связан с нормативно-правовым обеспечением и снятием административных барьеров в туризме. В настоящее время готовится концепция нового закона о туризме, который не обновлялся с 1996 года.

Свой вклад в поддержку развития туризма внесут и власти Алтайского края. Как отметил по итогам заседания круглого стола губернатор Виктор Томенко, только в 2022 году планируется направить на финансирование отрасли около 700 миллионов рублей из средств федерального и краевого бюджетов. Будет продолжено развитие дорожной инфраструктуры, усилия будут направлены на продвижение туристического бренда Алтайского края, обучение персонала предприятий отрасли, проведение маркетинговых и научных исследований и т. д.