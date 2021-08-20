Иностранцам разрешат въезжать в Россию для продолжения обучения

Иностранным студентам разрешат въезжать в Россию для продолжения обучения. Правила въезда разработаны и будут утверждены в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

"Минобрнауки России выступило с инициативой об открытии государственных границ для всех иностранных студентов. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учёбы. Алгоритм – правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, – уже разработан Минобрнауки и будет утверждён в ближайшее время", – отметили в министерстве.

Для тех иностранцев, которые по определённым причинам не смогут въехать на территорию России, будет организовано дистанционное обучение.