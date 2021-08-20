Сельскую надбавку в Алтайском крае получают более 34 тысяч пенсионеров

В Алтайском крае свыше 34 тысяч пенсионеров получают сельскую надбавку. В 2021 году размер повышения за сельский стаж составляет 1511,12 рубля в месяц – 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, сообщает официальный сайт региона.

Получить доплату могут неработающие получатели страховых пенсий, проработавшие в сельском хозяйстве: в колхозах, совхозах, других предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Список соответствующих должностей и профессий утвержден постановлением правительства России.

"Важное условие для прибавки – постоянное проживание на селе, то есть получение пенсии по месту проживания за городом. Доплату прекращают в случае переезда пенсионера в город или в случае, если населённый пункт, в котором живёт пенсионер, приобретает городской статус", – отметили в ПФР.

С 1 января 2022 года при переезде в город пенсионеры смогут сохранить за собой сельскую выплату.