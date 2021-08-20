Немецкий национальный район дополнительно получил 8 млн рублей из краевого бюджета. Часть этих средств уже направили на ремонт проблемного участка дороги в райцентре Гальбштадт по улице Школьная. Здесь полностью заменят старое асфальтовое покрытие, которое давно нуждалось в ремонте. 19 августа проблемный участок осмотрели секретарь реготделения партии "Единая Россия", председатель АКЗС Александр Романенко и депутат фракции ЕР, председатель комитета АКЗС по правовой политике Денис Голобородько во время рабочей поездки в муниципалитет.

"Решение о выделении дополнительной дотации муниципалитетам края было озвучено губернатором края Виктором Томенко на прошлой неделе. Всего по районам распределен 1 млрд рублей. Это серьезная сумма и потратить эти деньги, конечно, нужно с умом. Очень правильно, что в Немецком национальном районе решили направить их на социальные объекты", — цитирует Романенко партийный сайт.

Как сказал председатель райсовета депутатов Петр Боос, участок дороги находится рядом с многофункциональным центром. В него приезжают жители со всего района, поэтому очень важно привести дорогу в порядок. Всего на ремонт будет потрачено около 3 млн рублей. Планируется убрать старое асфальтовое покрытие, уложить новое, отсыпать обочины. Оставшиеся средства будут распределены на социальные объекты.

Около 3 млн будет направлено на ремонт образовательных учреждений, здания сельсовета, создания центров "Точки роста" в школах, еще часть денег пока зарезервированы. Кроме того, запланировано строительство нового здания Орловской школы вместо прежнего, признанного аварийным. Срок прохождения экспертизы – до октября текущего года. А само строительство могут включить в краевую адресную инвестиционную программу на 2022 год. "Сейчас мы активно занимаемся поэтапным обновлением объектов образования, поэтому строительство школы в Орлово не станет единичным случаем. В текущем году в рамках той же программы будет отремонтирована кровля школы в селе Дегтярка и селе Подсосново", — отметил Денис Голобородько.