Путин: "Германия остаётся одним из основных партнёров России"

Президент Владимир Путин заявил, что Германия остаётся одним из основных торгово-экономических партнёров России. Об этом он сказал перед встречей с Ангелой Меркель.

"Хотел бы отметить, что ФРГ остаётся одним из основных партнёров для нас, и в Европе, и в мире в целом. В том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера. В страновом измерении ФРГ для нас – второй торгово-экономический партнёр после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был спад достаточно серьёзный, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода", – сказал Путин.

Он также отметил работу российско-германских двухсторонних механизмов и форумов.

Путин уверен, что визит Меркель в Москву будет продуктивным, сообщает ТАСС.