Районного ветврача в Алтайском крае подозревают в получении взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главного ветеринарного врача КГБУ "Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Хабарскому району". Он подозревается в получении взятки, рассказали в ведомстве.

"По данным следствия, осенью 2018 года подозреваемый получил взятку в размере 79 тысяч рублей путём перечисления на подконтрольный банковский счёт от гражданина, занимающегося скупкой и реализацией мясной продукции", – сказано в сообщении.

Деньги предназначались за оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения ветеринарной экспертизы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.